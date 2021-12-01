Глава ЕК предложила обсудить введение обязательной вакцинации в ЕС

Странам Евросоюза (ЕС) следует обсудить вопрос введения обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом в среду, 1 декабря, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Мы можем потенциально подумать об обязательной вакцинации в Евросоюзе. Для этого необходима дискуссия и необходим общий подход», — сказала председатель ЕК на пресс-конференции.

Ранее в этот день в ЕК также заявили, что странам ЕС необходимо подготовиться к возможности введения ограничений из-за нового варианта штамма коронавируса «Омикрон».

Кроме того, страны ЕС призвали продолжать кампанию по вакцинации граждан от коронавируса, а также отметили необходимость введения бустерных доз для поддержания высокого уровня защиты от «Омикрона».

Ранее, 29 ноября, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что полного закрытия границ внутри ЕС из-за нового штамма COVID-19 «Омикрон» пока не планируется.

Случаи «Омикрона» уже выявили в Швеции, Шотландии, Нидерландах, Германии и еще нескольких странах ЕС.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.