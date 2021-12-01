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Встречный вечер: зачем Карпин собрал футболистов в столице

Игроки национальной команды получили психологический заряд от главного тренера и поедут в отпуск «с правильными мыслями»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Встречный вечер: зачем Карпин собрал футболистов в столице
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2021-12-01 13:39:31
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Вечером 30 ноября главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в одном из отелей Москвы организовал встречу с футболистами национальной команды. На нее смогли приехать 14 игроков. «Саммит» продолжался полтора часа. По его окончании Карпин пообщался с журналистами и выразил уверенность, что собрание пойдет на пользу игрокам перед отпуском. Кто приехал на встречу с главным тренером, а кто не смог, в чем смысл внезапного созыва и что о нем думают сами футболисты, разбирались «Известия».

Надо чаще встречаться

После собрания Валерий Карпин подчеркнул, что встреча с игроками не была тайной. Он хотел поговорить с футболистами о предстоящем стыковом матче с Польшей к ЧМ-2022 и о недавнем поражении от Хорватии в квалификации к турниру (0:1).

«Для раскрепощения футболистов я придумал эту встречу», — мотивировал свое решение Карпин.

Встречный вечер
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Главный тренер национальной команды хотел до отпусков (до завершения первой части РПЛ осталось два тура) поговорить с игроками. Вероятно, речь шла и о подготовке, каких-то планах на ближайшие четыре месяца, что остались до матча против Польши, поддержании формы. Также Валерий Карпин сообщил, что много говорил с игроками о психологии.

«Игроки отмечают, что всё из-за головы, — резюмировал наставник сборной. — Дело не в том, что кто-то трус или еще что-то. Нет! Все игроки разные и реагируют на ошибки по-разному. Хотелось бы, чтобы это не продолжалось. У футболистов мои слова о страхе мяча нашли отклик. Это не боязнь, а ответственность за результат. Это психология, которая не меняется по щелчку. Никто конкретно кого-то не испугался. Такого не было».

Валерий Карпин хотел бы проводить подобные встречи чаще — раз в неделю. В этом году таких сборов уже не будет, а в феврале главный тренер хотел бы снова пригласить игроков и обсудить актуальные вопросы.

«Люди поедут в отпуск со своими командами с мыслями, которые я говорил. Это всегда продуктивно», — подчеркнул Валерий Карпин.

Встречный вечер
Капитан московского «Спартака» и сборной Георгий Джикия

Капитан московского «Спартака» и сборной Георгий Джикия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Капитан московского «Спартака» и сборной Георгий Джикия признал в беседе со СЭ, встреча для игроков национальной команды была очень важной. Расшифровать слова одного из лидеров обороны нашей команды попробовал бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

— Думаю, что до вчерашней встречи футболисты сборной не до конца понимали, остается Карпин на посту главного тренера или нет, — объяснил он «Известиям». — Да, он сообщил об этом в прессе, но не в общении с игроками, многие из которых последний раз видели наставника после проигрыша в Сплите. Тогда настроение у всех было не из лучших. Поэтому собрать костяк в Москве, поговорить о настрое, своем решении довести дело до конца было важно для всех. Карпин всё правильно сделал.

Без игроков «Зенита» и легионеров

На встрече с главным тренером сборной побывали не все сборники. Приехать смогли вратари — Илья Лантратов и Матвей Сафонов, игроки «Ростова» — Данил Глебов, Максим Осипенко, футболисты «Спартака» — Георгий Джикия, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, игроки ЦСКА — Антон Заболотный, Игорь Дивеев, «Локомотива» — Дмитрий Баринов, Федор Смолов, Рифат Жемалетдинов, а также Даниил Фомин («Динамо») и Сергей Терехов («Сочи»).

Легионеры Александр Головин, Никита Хайкин и Алексей Миранчук не приехали из своих европейских клубов. По словам наставника, для встречи на пару часов лететь из другой страны в Москву слишком трудно.

А игроков «Зенита» не было из-за погодных условий в Санкт-Петербурге и потому, что у команды была запланирована восстановительная тренировка на базе. Ранее питерцы проводили матч с ЦСКА в чемпионате, и в теории игроки сборной могли остаться для встречи с Карпиным. Но не остались. «Это решение клуба», — объяснил тренер сборной.

Также Карпин встретился в отеле с физиотерапевтами команд РПЛ, чтобы наладить с ними коммуникацию и получать информацию о работе сборников в своих клубах.

Встречный вечер
Игроки «Зенита» во время тренировки на базе футбольного клуба

Игроки «Зенита» во время тренировки на базе футбольного клуба

Фото: ТАСС/Вячеслав Евдокимов

«Просто налаживаем работу с клубами. Настраиваем каналы коммуникации. Хотелось бы получать какую-то обратную связь, информацию — то, чем готовы поделиться. Например, кто и что делал в последние две недели. У нас нет цифр, что делал футболист в последние несколько дней. Хотелось бы получать эти данные. Физиотерапевтов позвали всех. Приехали кто смог. Например, у «Краснодара» есть травмированные — их и не было», — рассказал Карпин.

Стоит признать, что это еще одна интересная практика Валерия Карпина наравне с решением по капитанской повязке, которую в каждом матче получает новый футболист. Вероятно, это желание тренера чаще контактировать с игроками, которых для подготовки к стыковым матчам он вне таких встреч увидел бы только весной.

Интересный подход, который может быть полезен. Находиться в изоляции и вне контакта со своими игроками несколько месяцев перед решающим матчем — действительно не самая лучшая ситуация, и понять мотивы тренера можно. Важно, чтобы это действительно помогло команде избавиться от страхов и психологических проблем.

Также во вторник стало известно, что сборная России может сыграть товарищеский матч с Италией незадолго до стыковых матчей.

«Смотря где, когда и в каких условиях, — отметил Валерий Карпин. — Тут всё будет зависеть от разных факторов. РФС пока ничего не говорил про февральский сбор. Ни по какому из сборов. Тур согласны перенести — и это хорошо. У сборной Италии подобные матчи являются регулярными? Они находятся не в тренировочном периоде. У нас все команды готовятся в соревновательном периоде. В клубе важно наигрывать связи в этот момент. Если рассуждать с позиции клубного тренера, то я бы не хотел отпускать игроков на такие встречи сборных. Мне хотелось бы получить десять дней, если перенесут тур. Это еще не утверждено. Много вопросов. Все обсуждения будут после понимания, кто вышел в евровесну».

В стыковых матчах ЧМ-2022 сборная России встретится с Польшей в полуфинале, а в случае победы поборется за поездку в Катар со Швецией или Чехией. Обе игры наша команда, если выйдет в финал, проведет дома.

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