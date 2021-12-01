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В Москве завершилось прощание с Градским

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В Москве простились с композитором и певцом Александром Градским. Церемония прошла в театре «Градский Холл».

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Проститься с Градским пришли десятки поклонников, а также артисты Лев Лещенко, Леонид Агутин, Александр Розенбаум, Григорий Лепс и другие.

На церемонии прощания присутствовали старшие дети Градского — Мария и Даниил, а также его вдова Марина Коташенко.

Похоронен Градский будет на Ваганьковском кладбище Москвы.

Градский умер 28 ноября. По информации журналистов, артист перенес инсульт и инфаркт и находился в нейрореанимации.

Телеграмму с соболезнованиями родным и близким певца в день смерти направил президент России Владимир Путин.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».

Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Там намерены увековечить его память.

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