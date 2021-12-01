Читатели Spiegel призвали США не трогать «Северный поток — 2»

Читатели немецкого журнала Der Spiegel отреагировали на блокирование представителями Республиканской партии в сенате конгресса США проекта оборонного бюджета страны на будущий финансовый год. В частности, инициатива затрагивала введение дополнительных санкций против «Северного потока – 2».

Пользователи Сети призвали американцев «не совать свой нос в чужие дела». При этом, согласно мнению комментатора под ником MrSpock, европейская и энергетическая политика не должна касаться США, поскольку «это дело ФРГ».

«Каждый день, когда этот военный бюджет не проходит, американцы не покупают новое вооружение. Кто бы мог подумать, что «Северный поток — 2» может внести такой минимальный вклад в сокращение вооружений», — отметил другой пользователь.

Вместе с тем некоторые читатели обратили внимание на большое влияние проекта российского газопровода. Так, комментаторы напомнили о «трансатлантической дружбе» между Германией и Соединенными Штатами, о которой говорит американская сторона. Однако, как указал читатель под ником Hingucker, под этим понятием в настоящее время уже не подразумевается «хорошее отношение», поскольку речь идет об интересах.

«Санкции против якобы союзников (Германия/Европа)? С такими друзьями и враги не нужны!», — заключил Sebastian-K.

Накануне первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что Россия не видит проблем в возмущении американских конгрессменов по поводу трубопровода «Северный поток – 2». Поскольку, по его словам, законодательный орган США не имеет к проекту никакого отношения.

28 ноября, по информации портала Axios, правительство ФРГ призвало конгресс США не вводить санкции против СП-2 в связи с тем, что рестрикции могут ослабить доверие к Соединенным Штатам. Отмечалось, что Германия «полна решимости успешно реализовать» достигнутые двусторонние договоренности от 21 июля, которые, в частности, преследуют цель «удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях».

На следующий день представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что Берлин отвергает санкции среди союзников. Таким образом он прокомментировал меры США против «Северного потока – 2».

До этого, 23 ноября, министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с «Северным потоком – 2». При этом в американском ведомстве уточнили, что рестрикции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.