Непогода оставила Севастополь без света и сотовой связи

Ветер оборвал линии электропередачи в Севастополе, в результате чего город остался без света и сотовой связи. Об этом стало известно в среду, 1 декабря.

Корреспондент телеканала РЕН ТВ передает с места событий, что порывы ветра в городе настолько сильны, что буквально сбивают людей с ног. Стихия также повалила несколько деревьев, некоторые из них упали прямо на машины.

30 ноября в Симферополе и окрестностях выпал первый снег. Из-за погодных условий закрыли на время движение на плато Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарайского района.