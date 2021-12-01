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Непогода оставила Севастополь без света и сотовой связи

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Ветер оборвал линии электропередачи в Севастополе, в результате чего город остался без света и сотовой связи. Об этом стало известно в среду, 1 декабря.

Корреспондент телеканала РЕН ТВ передает с места событий, что порывы ветра в городе настолько сильны, что буквально сбивают людей с ног. Стихия также повалила несколько деревьев, некоторые из них упали прямо на машины.

30 ноября в Симферополе и окрестностях выпал первый снег. Из-за погодных условий закрыли на время движение на плато Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарайского района.

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