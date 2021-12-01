Политолог оценил статус Москвы как лучшего города антиковидных инноваций

Признание Москвы первой в Европе и третьей в мире по инновациям, обеспечивающим борьбу с распространением COVID-19, — объективная и закономерная оценка продуманных и комплексных мер, сообщил во вторник, 30 ноября, «Известиям» заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, политолог Андрей Кошкин.

Он отметил, что в России и Москве для противодействия коронавирусу проделано немало, и это, естественно, отразилось на здоровье граждан.

«Как и те меры, что были приняты в Москве, позволили ей быть среди инновационных столиц в мире третьей и первой в Европе по инновационным мерам противодействия COVID-19. И нужно учитывать, что эти меры принимались в комплексе, что позволяет их назвать гибкими, по сравнению с жесткой формой противодействия, которая, к примеру, предпринята в Австрии. И мы видим весьма продуманные комплексные меры плюс достижения наших ученых, которые позволили создать одну из первых вакцин — «Спутник V», которые способствуют здоровью россиян», — пояснил Кошкин.

Специалисты международного исследовательского агентства StartupBlink составили рейтинг на базе глобальной карты инновационных решений по борьбе с коронавирусом, которую создали в марте 2020-го. В течение года в нее внесли более тысячи решений в сотне городов мира. Результаты представлены в отчете, который в том числе оценил влияние актиковидных мер на экономику городов.

Так, Москву признали лидером среди городов Европы по антиковидным инновациям. При составлении рейтинга в расчет брали количество и тип инноваций, которые помогали городам мира бороться с инфекцией, адаптироваться к пандемическим вызовам, поддерживать экологические и социальные принципы.

26 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о возобновлении уличных фестивалей, новогодних ярмарок и открытии катков. Он отметил, что уже стартовали работы по украшению города к Новому году.