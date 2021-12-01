Прямой эфир
Мир
В МИД ФРГ высказались за диалог с Россией
Мир
Грызлов высказался о невыполнении Украиной решений «нормандской четверки»
Мир
РФ заявила о заинтересованости в возобновлении туристических потоков с Израилем
Общество
Москва признана лидером среди городов Европы по антиковидным инновациям
Мир
Минимум трое учеников стали жертвами стрельбы в США
Общество
Проценко заявил об оперативной реакции здравоохранения на волны пандемии
Общество
Антиковидные меры в Москве признаны экономически эффективными
Общество
Число задержанных и отмененных из-за непогоды рейсов в Москве превысило 70
Мир
Полянский отверг проблемы РФ из-за заявлений Конгресса США по СП—2
Мир
Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело против адвоката Саакашвили
Сюжет:

Политолог оценил статус Москвы как лучшего города антиковидных инноваций

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Признание Москвы первой в Европе и третьей в мире по инновациям, обеспечивающим борьбу с распространением COVID-19, — объективная и закономерная оценка продуманных и комплексных мер, сообщил во вторник, 30 ноября, «Известиям» заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, политолог Андрей Кошкин.

Он отметил, что в России и Москве для противодействия коронавирусу проделано немало, и это, естественно, отразилось на здоровье граждан.

Забытое старое: как Москва преобразит заброшенные промзоны
На месте остановившихся заводов вырастут современная индустрия и жилые кварталы

«Как и те меры, что были приняты в Москве, позволили ей быть среди инновационных столиц в мире третьей и первой в Европе по инновационным мерам противодействия COVID-19. И нужно учитывать, что эти меры принимались в комплексе, что позволяет их назвать гибкими, по сравнению с жесткой формой противодействия, которая, к примеру, предпринята в Австрии. И мы видим весьма продуманные комплексные меры плюс достижения наших ученых, которые позволили создать одну из первых вакцин — «Спутник V», которые способствуют здоровью россиян», — пояснил Кошкин.

Специалисты международного исследовательского агентства StartupBlink составили рейтинг на базе глобальной карты инновационных решений по борьбе с коронавирусом, которую создали в марте 2020-го. В течение года в нее внесли более тысячи решений в сотне городов мира. Результаты представлены в отчете, который в том числе оценил влияние актиковидных мер на экономику городов.

Так, Москву признали лидером среди городов Европы по антиковидным инновациям. При составлении рейтинга в расчет брали количество и тип инноваций, которые помогали городам мира бороться с инфекцией, адаптироваться к пандемическим вызовам, поддерживать экологические и социальные принципы.

26 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о возобновлении уличных фестивалей, новогодних ярмарок и открытии катков. Он отметил, что уже стартовали работы по украшению города к Новому году.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021