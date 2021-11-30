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МЧС предупредило о метели в Москве в первую ночь зимы

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В столице в ночь на 1 декабря ожидаются снег и метель. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

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«По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 21:00 30 ноября до 7:00 1 декабря по городу Москве ожидается снег, местами метель. Сильная гололедица. В отдельных районах усиление ветра с порывами 17–22 м/с», — говорится в сообщении.

В ведомстве порекомендовали водителям снизить скорость на дорогах и увеличить дистанцию между транспортными средствами. Необходимо избегать обгонов и перестроений на дорогах, также следует парковать автомобили вдали от деревьев.

Кроме того, в МЧС посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Накануне в Москву и область пришла ненастная погода с резким понижением атмосферного давления. В столичном регионе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Из-за ветра он продлится до 09:00 среды, 1 декабря.

В столичном комплексе городского хозяйства порекомендовали жителям Москвы 30 ноября воздержаться от пребывания на улице из-за сильного ветра.

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