В России взломаны тысячи частных камер видеонаблюдения

Тысячи личных видео россиян попали в интернет. Ролики мошенники перехватывают с камер в салонах красоты, массажных кабинетах и гостиницах. Часто владельцы заведений не знают об атаке. Компромат продают в Сети или используют для шантажа, сообщает телеканал «Известия». По словам экспертов, проблема в первую очередь в низком уровне безопасности систем наблюдения. При ее установке многие даже не меняют заводской пароль.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.