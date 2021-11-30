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Украина провела в Черном море испытания катеров типа «Айленд» из США

Украина провела в Черном море испытания катеров типа «Айленд» из США

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Испытания двух катеров типа «Айленд» (Island), переданных Украине США, прошли в акватории Черного моря. Об этом 30 ноября сообщает украинское агентство «Укринформ».

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Катера P192 «Сумы» и Р193 «Фастов» успешно прошли испытания в открытом море. Отмечается, что были отработаны «маневрирование и другие задачи, необходимые для подготовки судов к эксплуатации в составе дивизиона катеров».

Катера прибыли в Одессу 23 ноября. Они предназначены для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. Американское посольство заявило, что данные катера «помогут укрепить морскую безопасность Украины», а также повысят оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО.

Данные корабли являются частью военной помощи, которую Белый дом предоставляет Киеву с 2014 года. Общий объем помощи составляет более $2,5 млрд.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин выразил озабоченность военными учениями, в том числе незапланированными, у границ России. Он отметил, что в 20 км от границы РФ летали бомбардировщики, на борту которых находилось высокоточное оружие, а возможно, и ядерное.

В этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад давно пытается спровоцировать Украину на антироссийские действия. Глава МИДа указал, что примером этого является втягивание стран постсоветского пространства в НАТО.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях РФ и Запада. Он добавил, что под прикрытием учений альянса в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы.

13 ноября российский лидер заявил, что незапланированные учения США в акватории Черного моря — это серьезный вызов для России. Он рассказал, что у Минобороны РФ было предложение тоже провести свои незапланированные учения, однако Путин счел это нецелесообразным.

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