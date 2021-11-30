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Путин заявил о подрыве доллара политикой властей США

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Политика Вашингтона подрывает курс американского доллара. Об этом во вторник, 30 ноября, заявил президент России Владимир Путин 30 ноября на пленарном заседании инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».

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По словам главы государства, Москва не откажется от работы с американской валютой, но будет сокращать его объемы в расчетах.

«Самое главное для нас — это понизить волатильность рубля», — отметил он.

По словам Путина, если Москва планирует вести расчеты с партнерами в рамках СНГ в рублях, а объемы в рублях тут растут, то главным становится уменьшение волатильности.

«Это совершенно очевидная вещь, в том числе поэтому мы так заботимся о сохранении макроэкономической стабильности, макроэкономических показателей», — объяснил он.

В июле Минфин США сообщил, что инвестиции России в американские государственные ценные бумаги снизились с $3,957 млрд в апреле до $3,805 млрд в мае, снижение вложений происходит уже с весны 2018 года.

В том же месяце из структуры средств Фонда национального благосостояния России исключили доллар США, долю фунта стерлингов сократили до 5%, доли евро и китайского юаня увеличили до 39,7 и до 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля безналичного золота — 20,2%.

На 1 июня этого года объем фонда составлял 13,938 трлн рублей, или 12,1% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, в долларовом эквиваленте — $189,4 млрд.

О решении обнулить долю доллара в структуре ФНБ Минфин сообщил 4 июня. Глава ведомства Антон Силуанов заявил, что инициатива оправданна, так как сейчас наблюдается нарастание санкционных угроз в отношении России со стороны США.

В тот же день сообщалось, что Москва не хочет избавляться от доллара как резервной валюты или универсального средства расчетов. При этом отмечалось, что действия Вашингтона наносят ущерб доллару как мировой резервной валюте.

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