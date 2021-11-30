Синоптик предупредил о гололедице в Москве

В первую зимнюю ночь в Москве толщина гололедицы достигнет 10–15 мм, высота снежного покрова составит от 5 до 7 см. Об этом во вторник, 30 ноября, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram.

По словам специалиста, с приближением холодного атмосферного фронта после полудня дождь стал переходить в интенсивные заряды снега. При порывах ветра до 17–22 м/с началась метель, из-за чего ухудшилась видимости до 1 км и менее.

Температура воздуха начала приближаться к 0 градусов, минус ожидается уже после 15:00, что приведет к гололедице. Ее толщина в ночь на 1 декабря составит 10–15 мм.

«Зона гололедицы — не путать с гололедом — охватит собой всю Центральную Россию, Верхнее и Среднее Поволжье», — рассказал Тишковец.

Синоптик предупредил, что тротуары и дороги станут чрезвычайно скользкими. Тормозной путь автомобиля, движущегося при скорости 60 км/ч, увеличится в разы — с 20–30 м до 130–140 м.

Помимо этого в столице с 20 ноября начнет формироваться снежный покров, высота которого 1 декабря составит минимум 5–7 см, в Подмосковье — до 12 см. Столбики термометров опустятся «до положенной нормы –1…–6. Наступит настоящая зима».

Ранее, 30 ноября, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней. По его словам, погода в первые 10 дней декабря будет довольно неустойчивой, прогнозируются перепады температур от минуса к плюсую и обратно, отмечает телеканал «360».

Ранее в этот день москвичей попросили не выходить на улицу из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 20–25 м/с. В Главном управлении МЧС России по Москве отметили, что неблагоприятная погода будет сохранятся с 10:00 до 21:00 30 ноября. Граждан попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

Ураганный ветер уже снес строительные леса в центре Москвы. Высота лесов была более девяти этажей. Произошло частичное смещение конструкций. По факту инцидента была организована прокурорская проверка.

Накануне в столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности. Из-за ветра он продлится до 09:00 среды, 1 декабря.