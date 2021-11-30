Набиуллина рассказала о планах Банка России по инфляции на 2022 год

Набиуллина рассказала о планах Банка России по инфляции на 2022 год

2021-11-30 12:39:56

2021-11-30 12:39:56

2021-11-30 12:39:56

2021-11-30 12:39:56

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