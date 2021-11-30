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Жителей Крыма накрыла непогода

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Три человека пострадали при падении деревьев в Крыму. Власти призывают работодателей перевести сотрудников на удаленку, передает телеканал «Известия». Центральные районы Крыма и южный берег полуострова больше всего пострадали от ветра. Гражданам советуют не вести детей в школы и детсады. Сообщается о перебоях с электричеством на полуострове. Кроме того, в ближайшее время в регионе ожидается усиление ветра до 30–35 м/с. Ранее между Симферополем и Ялтой прервали троллейбусное сообщение. Ураганный ветер оборвал провода на маршруте. Движение по Крымскому мосту продолжается в штатном режиме. Сильный ветер повалил десятки деревьев в Крыму. В Симферопольском районе возникли перебои с электричеством.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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