Нидерланды заявили о намерении вновь подать в суд на Россию по делу рейса МН17

Нидерланды готовят для подачи в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) иск против России по делу о крушении малайзийского самолета Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили RTL Nieuws.

Отмечается, что новое дело против РФ «очень многообещающее». Так, в документе говорится, что Москва якобы нарушила Чикагскую конвенцию, по которой «каждое государство должно воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов». Россию хотят обвинить в необеспечении безопасности полетов гражданской авиации.

Вопросом подачи этого иска после своего формирования займется новое правительство Нидерландов.

Кроме того, в голландском МИДе уточнили, что окончательное решение по иску еще не принято. Однако вопрос касается не возможности подачи иска вообще, а только его формата. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что стратегия будущего процесса является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению.

Помимо этого, в Нидерландах не исключили, что к иску против России также может присоединиться Австралия. Дело в том, что на борту МН17 находились 39 граждан этой страны.

По информации издания, в нижней палате парламента королевства состоялся конфиденциальный брифинг, в ходе которого обсуждались различные варианты подачи иска.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Дело о крушении пассажирского самолета расследовала совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. Москву не допустили к расследованию.

Президент России Владимир Путин заявил в мае 2018 года, что у Москвы нет оснований доверять результатам расследования, так как ее не допустили к этой работе. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выражал свое недовольство ходом расследования, назвав его политизированным и имеющим цель возложить вину на Россию.

3 февраля 2020 года четырем фигурантам по делу рейса МН17 было предъявлено обвинение. В том же месяце Генпрокуратура РФ заявила, что переданный Нидерландам внушительный объем данных по делу МН17 был проигнорирован следственной группой, что говорит о предвзятом отношении к России. Представители ведомства отметили, что отказ Нидерландов в передаче материалов не может быть обжалован.

В ноябре 2020 года суд в Нидерландах отклонил запросы защиты обвиняемых о расследовании альтернативных версий крушения Boeing. В том же месяце России в рамках этого дела был направлен ряд запросов по докладам компании «Алмаз-Антей».

9 июня 2021 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты утаивают факты колоссальной важности по делу о крушении MH17. Он уточнил, что США категорически отказываются предоставлять спутниковые снимки, которые были сделаны в июле 2014-го, когда произошла катастрофа.