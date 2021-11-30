Прямой эфир
Мир
Проблема нелегальной миграции обострила отношения Лондона и Парижа
Армия
Ракеты Х-35 возьмут под контроль Черное и Баренцево моря
Спорт
Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча»
Мир
Зеленский уволил главу контрразведки Службы безопасности Украины
Спорт
«Трофей Яшина» получил итальянец Доннарумма из ПСЖ
Мир
США заявили о нацеленности на возвращение к соблюдению СВПД с Ираном
Экономика
Украина более чем в два раза увеличила импорт электроэнергии из Белоруссии
Культура
Президентом Гильдии кинорежиссеров России избрали Николая Лебедева
Спорт
«Арсенал» одержал победу над «Локомотивом» в матче чемпионата России по футболу
Общество
Около 200 судов скопилось в Керченском проливе из-за непогоды

Нидерланды заявили о намерении вновь подать в суд на Россию по делу рейса МН17

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нидерланды готовят для подачи в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) иск против России по делу о крушении малайзийского самолета Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили RTL Nieuws.

Один в поле не Boeing: Малайзия отвергла обвинения Запада против РФ
Глава МИД королевства призвал партнёров не делать голословных заявлений до завершения расследования

Отмечается, что новое дело против РФ «очень многообещающее». Так, в документе говорится, что Москва якобы нарушила Чикагскую конвенцию, по которой «каждое государство должно воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов». Россию хотят обвинить в необеспечении безопасности полетов гражданской авиации.

Вопросом подачи этого иска после своего формирования займется новое правительство Нидерландов.

Кроме того, в голландском МИДе уточнили, что окончательное решение по иску еще не принято. Однако вопрос касается не возможности подачи иска вообще, а только его формата. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что стратегия будущего процесса является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению.

Помимо этого, в Нидерландах не исключили, что к иску против России также может присоединиться Австралия. Дело в том, что на борту МН17 находились 39 граждан этой страны.

По информации издания, в нижней палате парламента королевства состоялся конфиденциальный брифинг, в ходе которого обсуждались различные варианты подачи иска.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Дело о крушении пассажирского самолета расследовала совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. Москву не допустили к расследованию.

Президент России Владимир Путин заявил в мае 2018 года, что у Москвы нет оснований доверять результатам расследования, так как ее не допустили к этой работе. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выражал свое недовольство ходом расследования, назвав его политизированным и имеющим цель возложить вину на Россию.

3 февраля 2020 года четырем фигурантам по делу рейса МН17 было предъявлено обвинение. В том же месяце Генпрокуратура РФ заявила, что переданный Нидерландам внушительный объем данных по делу МН17 был проигнорирован следственной группой, что говорит о предвзятом отношении к России. Представители ведомства отметили, что отказ Нидерландов в передаче материалов не может быть обжалован.

В ноябре 2020 года суд в Нидерландах отклонил запросы защиты обвиняемых о расследовании альтернативных версий крушения Boeing. В том же месяце России в рамках этого дела был направлен ряд запросов по докладам компании «Алмаз-Антей».

9 июня 2021 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты утаивают факты колоссальной важности по делу о крушении MH17. Он уточнил, что США категорически отказываются предоставлять спутниковые снимки, которые были сделаны в июле 2014-го, когда произошла катастрофа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021