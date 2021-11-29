Прямой эфир
Происшествия
340 человек и технику привлекли для ликвидации последствий ветра в Крыму
Общество
Центр Гамалеи запросил разрешение на исследование вакцины от COVID-19 для детей
Мир
В Швеции зафиксировали первый случай заболевания штаммом COVID-19 «Омикрон»
Общество
Правительство выделило деньги на выплаты в связи с ЧП на шахте в Кузбассе
Общество
В ФМБА заявили о готовности сделать тест-системы для выявления штамма «Омикрон»
Мир
Рябков указал на попытки США дестабилизировать обстановку в России
Интернет
Суд в РФ оштрафовал Google еще на 3 млн рублей за неудаление контента
Мир
В МИДе указали на искусственное нагнетание НАТО обстановки в Черном море
Мир
В Испании выявили первый случай штамма «Омикрон»
Общество
Синоптик предупредил о самых сильных осадках за последние 69 лет в Москве

СБУ возбудила уголовное дело о подготовке захвата власти в стране

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело о подготовке действий по захвату власти в стране возбудила Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

«Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти. Производство открыто по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти. О ходе расследования будет сообщено впоследствии», — говорится в сообщении.

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планируемом госперевороте. По словам политика, акт готовился на 1–2 декабря и к нему, как указал президент Украины, причастен бизнесмен Ринат Ахметов, на это выделяются миллиарды долларов.

Однако Зеленский отметил, что не верит в возможность насильственного захвата власти. Также президент страны усомнился в том, что Ахметов мог участвовать в подобном заговоре против властей.

Позже первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал заявление Зеленского о госперевороте. Украинский лидер вместе со своей командной с утра решили выдать «сногсшибательную новость», а для ее основы они взяли ситуацию в Киргизии, где планировался и был предотвращен госпереворот, уверен парламентарий.

25 ноября бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что глава государства намеревается ввести военное положение на одном из ближайших заседаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Киевские власти планируют ввести военное положение на два месяца с целью контроля за СМИ, отметил экс-депутат.

В свою очередь глава офиса Зеленского Михаил Подоляк опроверг планы по введению военного положения в стране. Он назвал подобные заявления фейком, которые впоследствии подхватили некоторые украинские деятели, пытающиеся привлечь к себе внимание.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021