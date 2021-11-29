СБУ возбудила уголовное дело о подготовке захвата власти в стране

Уголовное дело о подготовке действий по захвату власти в стране возбудила Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

«Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти. Производство открыто по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти. О ходе расследования будет сообщено впоследствии», — говорится в сообщении.

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планируемом госперевороте. По словам политика, акт готовился на 1–2 декабря и к нему, как указал президент Украины, причастен бизнесмен Ринат Ахметов, на это выделяются миллиарды долларов.

Однако Зеленский отметил, что не верит в возможность насильственного захвата власти. Также президент страны усомнился в том, что Ахметов мог участвовать в подобном заговоре против властей.

Позже первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал заявление Зеленского о госперевороте. Украинский лидер вместе со своей командной с утра решили выдать «сногсшибательную новость», а для ее основы они взяли ситуацию в Киргизии, где планировался и был предотвращен госпереворот, уверен парламентарий.

25 ноября бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что глава государства намеревается ввести военное положение на одном из ближайших заседаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Киевские власти планируют ввести военное положение на два месяца с целью контроля за СМИ, отметил экс-депутат.

В свою очередь глава офиса Зеленского Михаил Подоляк опроверг планы по введению военного положения в стране. Он назвал подобные заявления фейком, которые впоследствии подхватили некоторые украинские деятели, пытающиеся привлечь к себе внимание.