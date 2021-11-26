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В ГД назвали бредом слова Зеленского о планах госпереворота на Украине

Депутат Водолацкий назвал бредом слова Зеленского о планах госпереворота на Украине
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Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в пятницу, 26 ноября, прокомментировал «Известиям» заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что на Украине 1 декабря якобы готовится госпереворот.

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Украинский лидер вместе со своей командной с утра решили выдать «сногсшибательную новость», а для ее основы они взяли ситуацию в Киргизии, где планировался и был предотвращен госпереворот, уверен парламентарий.

При этом киевские власти, по его словам, не могут определиться, кого поставить «во главу угла» — Россию или миллиардера Рината Ахметова.

«Естественно, эта мысль, о том, что если в Киргизии мог быть переворот, почему и нам в Киеве не заявить о том, что у нас тоже планировался такой переворот. ˂…˃ В общем очередной бред, очередные фейки, очередная антироссийская повестка, которая уже, наверное, всем надоела», — заявил депутат.

В первую очередь, как отметил парламентарий, такие сообщения от властей надоели жителям Украины, которые понимают, что за всем этим кроется безразличие Зеленского и его команды к проблемам страны, в том числе, к обнищанию населения, кризису в энергетике и др.

Водолацкий спрогнозировал, что через сутки-двое будут опубликованы списки тех, кто с российской и украинской стороны якобы участвовал в подготовке госпереворота.

«Сценарий, пластинка эта будут крутиться еще несколько дней пока не придумают очередную сказку или очередной бред, который уже всем надоел», — заключил он.

О якобы планируемом госперевороте Зеленский сообщил ранее в этот день в ходе пресс-конференции. По его словам, что акт готовился на 1-2 декабря и к нему, как указал президент Украины, причастен бизнесмен Ринат Ахметов, на это выделяются миллиарды долларов.

Однако Зеленский отметил, что не верит в возможность насильственного захвата власти. Также президент страны усомнился в том, что Ахметов мог участвовать в подобном заговоре против властей.

Накануне бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что глава государства намеревается ввести военное положение на одном из ближайших заседаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Киевские власти планируют ввести военное положение на два месяца с целью контроля за СМИ, отметил экс-депутат.

В свою очередь глава офиса Зеленского Михаил Подоляк опроверг планы по введению военного положения в стране. Он назвал подобные заявления фейком, которые впоследствии подхватили некоторые украинские деятели, пытающиеся привлечь к себе внимание.

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