В возрасте 93 лет умер легендарный режиссер Владимир Наумов

Память Наумова увековечат в Москве, об этом сообщает Мосгордума. Советский и российский режиссер внес огромную лепту в отечественный кинематограф. Владимир Наумов умер в возрасте 93 лет. О причинах смерти народного артиста СССР не сообщается. Наумов снял такие фильмы, как «Бег», «Тегеран-43», «Легенда о Тиле». Для многих российских актеров Наумов был старшим товарищем и наставником.

«Мне очень горько, потому что уходит цивилизация великих советских режиссеров. Это было удивительное поколение, в числе которых был и Владимир Наумович», — отметил народный артист РФ Игорь Костолевский.

«Наумов меня всегда поддерживал как товарища, как коллегу. Мы очень-очень дружили. Для меня это был очень близкий человек в кинематографе, на «Мосфильме» во всяком случае. Это большая потеря, очень большая. Он удивительно талантливый человек, потрясающей темпераментности, такой душевной темпераментности», — рассказал народный артист РФ Александр Панкратов-Чёрный.

Как актер Наумов дебютировал в фильме «Третий удар». В последние годы режиссер работал над экранизацией «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина. Производство картины так и не было завершено, сообщает телеканал «Известия». Владимир Наумов — лауреат Государственной премии СССР. Удостоен российских орденов «За заслуги перед Отечеством» четвертой и второй степеней.

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