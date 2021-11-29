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Китайские инвесторы подали иск в арбитраж по делу «Мотор Сич»

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Инвесторы из Китая, в частности компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, через суд потребовали от Киева не менее $4,5 млрд за убытки из-за украинского производителя авиадвигателей «Мотор Сич». Об этом сообщает Global Times со ссылкой на заявление компании в понедельник, 29 ноября.

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Иск направлен в Постоянный арбитражный суд в Гааге.

В Skyrizon считают, что китайские инвесторы понесли убытки из-за продолжавшегося пять лет спора о покупке доли в украинской компании.

29 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против трех граждан Китая и четырех китайских компаний, включая Skyrizon, чтобы заморозить их активы на Украине. Ограничения наложили на три года. Также президент утвердил национализацию завода, крупный пакет акций которого принадлежит китайским бизнесменам.

Попавшие под ограничения компании были инвесторами «Мотор Сич», а санкции наложили одновременно с попытками США заблокировать приобретение Китаем «Мотор Сич».

Украинское издание «Апостроф» 30 января опубликовало критикующую решение Зеленского статью, назвав такой шаг поддержкой политики Вашингтона, которая «не имеет очевидных преимуществ, но имеет очевидные минусы».

В статье говорилось, что «Мотор Сич» — один из ведущих мировых производителей двигателей. После 2014 года крупнейшими инвесторами фирмы стали китайские компании. В 2016 году Skyrizon предложила купить 56% акций этой компании, что должно было «помочь Китаю восполнить пробел в производстве двигателей, а Украина смогла бы возобновить собственный бизнес». Однако украинский суд заблокировал эту инициативу. В 2017 году контрольный пакет акций предприятия перешел к компаниям КНР.

В апреле издание «Страна.UA» сообщало, что китайские инвесторы «Мотор Сич» выставили Украине иск в $3,6 млрд. Уточнялось, что непрямые потери составят большую сумму. Отмечалось, что в 2019 году КНР была главным торговым партнером Киева с оборотом в $12,79 млрд, затем в 2020-м этот показатель увеличился до $15,4 млрд.

В 2018 году СБУ заподозрила руководство завода в незаконной продаже более 50% акций предприятия китайским инвесторам. Украинский суд по представлению СБУ арестовал акции. В ведомстве тогда предположили, что новые владельцы хотели предпринять попытку уничтожения предприятия.

«Мотор Сич» занимается разработкой, производством и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей и промышленных газотурбинных установок. В 2014 году предприятие оказалось в кризисной ситуации, после того как Киев отказался продавать продукцию основному заказчику — России.

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