Синоптики Росгидромета прогнозируют температурные колебания этой зимой

По данным Росгидромета, зима в европейской части России будет холодной. Синоптики прогнозируют морозы до –20 °С. Однако температурный режим будет неоднородным в течение всей зимы, сообщает телеканал «Известия». Южные воздушные массы будут приносить оттепель. Такие температурные колебания ученые объясняют глобальным потеплением.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.