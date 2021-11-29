В Киргизии проходит митинг оппозиции после выборов

В столице Киргизии 29 ноября проходит митинг пяти оппозиционных партий, которые не признают итоги парламентских выборов. Об этом с места событий в Бишкеке сообщает корреспондент «Известий».

Митинг, в котором принимают участие около 150 человек, проходит у здания ЦИК в Бишкеке. Число митингующих увеличивается. В числе собравшихся сторонники пяти партий, включая «Ата Мекен» и Социал-демократов, которые отказываются признавать итоги выборов и требуют пересчета голосов.

Парламентские выборы в Киргизии прошли 28 ноября. По данным ЦИК республики, после обработки более 50% бюллетеней на выборах в парламент страны лидирует провластная политическая партия «Ата-Журт Кыргызстан» («Родина Кыргызстан»). Она набрала 29% голосов.

Также, как следует из данных ЦИК, предварительная явка на выборах в Киргизии составила 34,6%. В парламент пока проходят шесть партий из 21.

Президент Киргизии Садыр Жапаров обратился к политикам, призвав признать итоги парламентских выборов в республике. Также он подчеркнул, что состоявшиеся выборы были честными и прозрачными.

29 ноября наблюдатель миссии СНГ Василий Волков заявил, что парламентские выборы в Киргизии прошли в соответствии с конституцией республики, а также с принципами «свободы и прозрачности». При этом опрошенные «Известиями» эксперты прогнозировали очередную волну протестов после выборов.