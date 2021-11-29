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Наблюдатель от СНГ назвал выборы в Киргизии свободными и прозрачными

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Наблюдатель миссии СНГ Василий Волков в понедельник, 29 ноября, заявил, что парламентские выборы в Киргизии прошли в соответствии с конституцией республики, а также с принципами «свободы и прозрачности».

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«Органы власти Киргизии, ЦИК обеспечили проведение выборов на высоком уровне. <...> Миссия СНГ приходит к выводу, что выборы проведены в соответствии с Конституцией и законом, прошли на альтернативной основе, были свободными, открытыми и прозрачными», — отметил он на брифинге.

По словам Волкова, процесс голосования прошел в соответствии с киргизским законодательством, а незначительные нарушения, которые замечали наблюдатели СНГ, «не могли повлиять на результат».

На выборах имели место одновременные отказы оборудования, которые устранялись оперативно, добавил Волков.

Кроме того, он рассказал, что были зафиксированы нарушения правил агитации партиями и кандидатами.

Как считает глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев, на результат выборов могли повлиять сбои системы, возникшие, когда сайт избирательной комиссии подвергся хакерским атакам при подсчете голосов.

Однако непосредственно на выборах были созданы все возможности для волеизъявления избирателей, прошедшие выборы не должны повлиять на дестабилизацию обстановки в Киргизии, заключил Лебедев.

Парламентские выборы в Киргизии прошли 28 ноября. По данным ЦИК республики, после обработки более 50% бюллетеней на выборах в парламент страны лидирует провластная политическая партия «Ата-Журт Кыргызстан» («Родина Кыргызстан»). Она набрала 29% избирательских голосов.

По предварительным данным ЦИК, в парламент проходят шесть партий из 21. При этом из 15 непопавших в парламент две уже заявили, что не признают итоги голосования, — это «Ата Мекен» и «Утуттар биримдиги». Опрошенные «Известиями» эксперты прогнозируют очередную волну протестов в Киргизии.

Президент Киргизии Садыр Жапаров обратился к политикам, призвав признать итоги парламентских выборов в республике. Также Жапаров подчеркнул, что прошедшие выборы были честными и прозрачными.

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