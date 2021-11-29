Массовые порядки: как Киргизия пережила четвертые за год выборы

Парламентские выборы в Киргизии завершились при рекордно низкой явке — всего 32,12%. На прошлогодних, которые привели к массовым беспорядкам и смене власти в республике, явка составила 56,5%. Опрошенные «Известиями» эксперты прогнозируют очередную волну протестов — 15 из 21 партий не преодолели 5% барьер и теряют шансы войти в парламент после подсчета 90% голосов. Однако массовые беспорядки в стране вряд ли предвидятся. Новая смешанная система голосования раздробила электорат, и критической массы недовольных, как год назад, уже не наберется, считают политологи. Глава МВД Киргизии Улан Ниязбеков заявил «Известиям», что по сравнению с прошлогодними выборами нынешнее голосование было «очень прозрачным». Тем не менее, уточнил министр, улицы будут патрулировать 500 машин МВД, а весь личный состав бишкекского гарнизона дежурит в усиленном порядке.

«Пятый раз за год»

— Я здесь уже в пятый раз за год, уже сама ученая, — 80-летняя Нуркыс вежливо отказывается от помощи членов избирательной комиссии и деловито поправляет маску.

Она прислушивается к моему вопросу и еще раз уточняет, что ей 80.

— Вы спрашиваете, сколько раз я ходила на выборы? После развала Союза или в целом? Ну смотрите: сначала выборы в октябре 2020 года с переворотом, потом январские президентские выборы, потом апрельский референдум по конституции, плюс местные выборы в Бишкеке, там переголосование было. И вот эти — уже пятые, — женщина считает, что ответила и спешит уйти.

Догоняю и спрашиваю, что же изменилось в республике за последний год. Женщина, не останавливаясь, снова поправляет маску: «Жить стало лучше».

Стоящий рядом независимый наблюдатель (он решил не представляться) улыбается.

Массовые порядки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Вы цены наши видели? Бензин в 2020 году стоил 33 сома за литр, а сейчас 65. Масло подорожало в 2 раза — было 70 сомов, сейчас — дешевле 160 сомов не найдешь. Мяса килограмм год назад стоил 350 сомов, сейчас — 560-600 сомов, — перечисляет он.

1 сом — это 90 копеек. Собеседник «Известий» уточняет: с ноября 2020 по июль 2021 года в стране действовал мораторий на вывоз скота. С июля в республике введен запрет на экспорт сена, комбикорма, кукурузы и ячменя. Согласно данным Нацстаткома Киргизии, в июне 2021 года инфляция в республике составила 7,3% по сравнению с декабрем 2020-го.

«В ближайшие пять лет в нашей стране не будет крупных политических мероприятий», — этим заявлением по итогам парламентских выборов президент Садыр Жапаров поставил точку в политической трансформации республики. Она продлилась 14 месяцев и прошла через четыре уже упомянутых раунда голосований (Нуркыс говорила о пяти, но эти перевыборы коснулись только Бишкека, Оша и Токмока).

В результате этой трансформации парламент сократился на 30 мандатов — 90 вместо 120. Президент республики получил право определять структуру кабмина и назначать премьер-министра, принимать отставку правительства и назначать референдум.

«Какие беспорядки?»

Выборы 28 ноября впервые проходили по смешанной системе: 54 депутата по единому избирательному округу, оставшиеся 36 — по мажоритарной системе в одномандатных округах.

— Такая разнообразная система голосования позволяет разным партиям попасть в Жогорку Кенеш (парламент Киргизской Республики, законодательный орган государства — "Известия"). Что, в конечном итоге, снижает прямое давление, если кто-то останется недоволен итогами выборов. Потому что большая часть участвующих в голосовании политических сил будут представлены в парламенте, — пояснил «Известиям» старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

По предварительным данным ЦИК, в парламент проходят шесть партий из 21. В лидерах — три политсилы: «Ата Журт Кыргызстан», «Ишеним» и «Ынтымак».

Из 15 не попавших в парламент две уже заявили, что не признают итоги голосования — это «Ата Мекен» и «Утуттар биримдиги». Первая из них по состоянию на 22:00 по московскому времени, как сообщили киргизские СМИ, начала сбор сторонников у здания ЦИК.

«Известия» прождали у избиркома 40 минут, но число протестующих представителей «Ата Мекена» за все это время не превысило ноль человек. А вот температура воздуха в Бишкеке в этот момент опустилась уже ниже ноля. На пятачке у ЦИК все это время дежурили две машины МВД.

— Протестующих не было, нет и не будет, не мерзните тут, — посоветовал один из милиционеров.

«Никаких беспорядков нет», — подтвердил в беседе с «Известиями» и министр внутренних дел страны Улан Ниязбеков.

Массовые порядки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Какие беспорядки? 500 машин патруля дежурит по всей республике, в Бишкеке весь личный состав бишкекского гарнизона в усиленном порядке будет работать до особого распоряжения, — заверил он. — Да и повода нет: открыто, прозрачно все прошло, вы сами видели. По сравнению с предыдущими, сегодня были очень прозрачные выборы.

Тем не менее, отметил он, в стране зафиксировано 68 нарушений голосования, из них 24 — в Чуйской области.

Старший следователь по особо важным делам Следственной службы МВД Султан Макилов заявил «Известиям», что в стране зафиксированы факты подкупа избирателей. Сумма подкупа — 1-3 тыс. сомов. Все эти случаи были пресечены благодаря взаимодействию с ЦБ республики.

Правозащитник, представитель Партии Зеленых Роман Ремнев заявил «Известиям», что его партия намерена опротестовать итоги голосования и уже провела мини-митинг у здания ЦИК (его свидетелей, впрочем, обнаружить не удалось — ни одно местное СМИ о событии не сообщало).

— Наш электорат в основном русскоязычный, и название наше — Партия Зеленых. Но в избирательных бюллетенях это название перевели на киргизский как «Жашылчалар партиясы». И русскоязычные избиратели терялись, не могли в бюллетене нас найти, — пожаловался политик.

Шесть — уже много

Шесть прошедших электоральный порог партий — это уже много, если сравнивать с прошлогодними выборами — тогда в парламент проходило только три политсилы, и они представляли интересы южных групп влияния, уточнил Станислав Притчин.

Киргизию традиционно принято делить на северные и южные регионы: север с центром в Бишкеке — промышленный, юг с центром в Оше — аграрный. Большая часть трудовых мигрантов, приезжающих в Россию — с юга.

По словам эксперта, тот факт, что в парламент проходит заметное число партий — плюс для властей, потому что это позволяет снять определенное напряжение.

— Теперь для того, чтобы собрать критическую массу недовольных — которая позволила бы в итоге создать какую-то угрозу — будет сложнее. Мы видим, что диапазон политический, попавший в парламент, шире, чем в прошлом году, когда прошло три партии, и они в основном представляли интересы южных групп влияния, — напомнил эксперт.

Говоря о низкой явке, Станислав Притчин констатировал: население устало от бесконечных перипетий, политических разборок и революций, которые случаются в Киргизии довольно часто.

Массовые порядки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Сказывается и то, что парламент значительно потерял в своих полномочиях, соответственно, заинтересованность политических сил попасть туда во что бы то ни стало и их стремление мобилизовать свой электорат, чтобы они проголосовали, гораздо меньше, — заключил эксперт.

Опубликовать итоги выборов по окончании дня голосования ЦИК Киргизии пытался трижды. Сначала сайт избиркома показывал, что все партии в сумме набрали 150%. Цифры оперативно удалили и через 15 минут выдали новую статистику. Но снова промахнулись: общая сумма процентов составляла всего 89%. В третий раз ЦИК, наконец, разобрался в подсчетах и показал 100% голосов.

— Одна формула была заложена некорректно. Она прибавила две позиции, которые не должны были прибавляться. Это сразу было замечено и была внесена корректировка, — прокомментировала ошибки глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

В ожидании протестного сценария на парламентские выборы в Киргизии прибыло 736 международных наблюдателей. Свою оценку им предстоит дать 29 ноября.

— Жители сел на фоне роста цен на мясо продали скот и сейчас заработали денег, но весной у них — ни скота, ни денег, ни перспектив, — заявил «Известиям» наблюдатель на одном из участков.

Поэтому протесты могли и «просто перенести на весну», резюмировал он.