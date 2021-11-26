Спецслужбы Киргизии заявили о предотвращении попытки госпереворота

Спецслужбы Киргизии рассказали в пятницу, 26 ноября, что предотвратили попытку госпереворота. Об этом сообщает издание АКИpress.

По версии правоохранителей, злоумышленники после воскресных парламентских выборов (ЖК) готовились организовать массовые протесты с последующим захватом власти. Для осуществления плана группировка собрала около 1 тыс. молодых людей.

В результате 26 ноября следователи провели обыск в домах активных участников и в их офисах. В ходе следственных мероприятий были обнаружены документы, подтверждающие подготовку к преступлению, оружие, боеприпасы и наркотики.

Более 15 членов данной группировки были задержаны. В рамках расследования уголовного дела по ст. 38-309 («Приготовление к насильственному захвату власти») УК КР устанавливаются личности других подозреваемых.

Ранее, 29 августа президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о проведении выборов депутатов парламента республики 28 ноября. Парламент Киргизии состоит из 90 депутатов и избирается сроком на пять лет.

В апреле более 70% граждан Киргизии одобрили внесение изменений в Конституцию страны. За внесение изменений в Конституцию Киргизии проголосовало 79,38% избирателей. Против изменений проголосовало 13,60% избирателей.

В проекте новой Конституции, вносимой на референдум, предлагается ввести институт народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития.