Эксперты спрогнозировали протесты в Киргизии после выборов

Парламентские выборы в Киргизии завершились при рекордно низкой явке — всего 32,12%. На прошлогодних, которые привели к массовым беспорядкам и смене власти в республике, явка составила 56,5%.

Опрошенные «Известиями» эксперты прогнозируют очередную волну протестов — 15 из 21 партий не преодолели 5% барьер и теряют шансы войти в парламент после подсчета 90% голосов.

По предварительным данным ЦИК, в парламент проходят шесть партий из 21. В лидерах — три политсилы: «Ата Журт Кыргызстан», «Ишеним» и «Ынтымак».

Из 15 непопавших в парламент две уже заявили, что не признают итоги голосования — это «Ата Мекен» и «Утуттар биримдиги».

Правозащитник, представитель Партии Зеленых Роман Ремнев заявил «Известиям», что его партия также намерена опротестовать итоги голосования и уже провела мини-митинг у здания ЦИК (его свидетелей, впрочем, обнаружить не удалось — ни одно местное СМИ о событии не сообщало).

«Наш электорат в основном русскоязычный, и название наше — Партия Зеленых. Но в избирательных бюллетенях это название перевели на киргизский как «Жашылчалар партиясы». И русскоязычные избиратели терялись, не могли в бюллетене нас найти», — пожаловался политик.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Массовые порядки: как Киргизия пережила четвертые за год выборы