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Президент Киргизии Жапаров призвал политсилы признать итоги выборов

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Президент Киргизии Садыр Жапаров в воскресенье, 28 ноября, обратился к политикам, призвав признать итоги парламентских выборов в республике.

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«Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем политическим силам, которые участвовали в выборах или по каким-то причинам не приняли участия в них. Признание результатов выборов и подчинение воле народа — требование закона и демократии. Кыргызстану, избравшему путь демократического развития, прежде всего нужны мир и стабильность», — заявил он в ходе обращения к нации.

Также Жапаров подчеркнул, что прошедшие выборы были честными и прозрачными.

«Мы можем с уверенностью сказать, что эти выборы прошли по воле нашего народа, в соответствии с конституцией страны и международными нормами», — указал президент.

Ранее в этот день в Киргизии завершилось голосование на парламентских выборах. Как заявил министр внутренних дел страны Улан Ниязбеков, выборы прошли в спокойной обстановке.

По данным ЦИК республики, после обработки более 50% бюллетеней на выборах в парламент страны лидирует провластная политическая партия «Ата-Журт Кыргызстан« («Родина Кыргызстан»). Она набрала 29% избирательских голосов.

Ранее, 26 ноября, спецслужбы Киргизии заявили о предотвращении попытки госпереворота. По данным правоохранителей, злоумышленники после воскресных парламентских выборов планировали организовать массовые протесты с захватом власти в дальнейшем. Для этих целей группировка собрала около 1 тыс. молодых людей.

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