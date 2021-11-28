В Киргизии завершилось голосование на парламентских выборах

Общественно-политическая ситуация в Киргизии, где завершилось голосование на парламентских выборах, штатная. Об этом 28 ноября сообщил на брифинге в Бишкеке министр внутренних дел страны Улан Ниязбеков.

«Эти выборы прошли в спокойной обстановке», — сказал он журналистам.

Также он подчеркнул, что впервые в истории они состоялись согласно требованиям и нормам законодательства.

«Обстановка в стране после завершения голосования стабильная», — уточнил министр.

По данным ЦИК республики, после обработки более 50% бюллетеней на выборах в парламент страны лидирует провластная политическая партия «Ата-Журт Кыргызстан« («Родина Кыргызстан»). Она набрала 29% избирательских голосов.

Ранее, 26 ноября, спецслужбы Киргизии заявили о предотвращении попытки госпереворота.

По данным правоохранителей, злоумышленники после воскресных парламентских выборов (ЖК) планировали организовать массовые протесты с захватом власти в дальнейшем. Для этих целей группировка собрала около 1 тыс. молодых людей.

Ранее, 29 августа, президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о проведении выборов депутатов парламента республики 28 ноября. Парламент Киргизии состоит из 90 депутатов и избирается сроком на пять лет.

В апреле более 70% граждан Киргизии одобрили внесение изменений в конституцию страны. За внесение изменений в конституцию Киргизии проголосовало 79,38% избирателей. Против изменений проголосовало 13,60% избирателей.

В проекте новой конституции, вносимом на референдум, предлагается ввести институт народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития.