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Покинувшего Россию рэпера Моргенштерна сняли на видео в Дубае

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Российского музыканта Моргенштерна, покинувшего Россию вместе с супругой, записали на видео. Материал опубликован в Instagram Артема Клюшина, директора рекламного агентства, с которым сотрудничает исполнитель.

На кадрах рэпер изображен вместе с женой Диларой Зинатуллиной, которая везет его на каталке, предположительно, к зданию аэропорта. Девушка громко смеется.

25 ноября Моргенштерна обнаружили в отеле на острове Палм-Джумейра в Дубае после того, как он инкогнито покинул Россию. Информацию об этом подтвердили сотрудники заведения.

В Дубай рэпер в обществе жены отправился через Белоруссию. В тот же день его заметили в салоне поезда «Ласточка», следовавшего из Москвы в Минск.

Решение покинуть страну исполнитель принял после того, как его вновь обвинили в пропаганде наркотических веществ.

Так, 23 ноября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил рэпера в торговле наркотиками в соцсетях. По его словам, музыкант вовлекает в эту сферу общения огромное количество представителей молодежи.

19 ноября СК начал проверку роликов Моргенштерна. Следствие считает, что творчество исполнителя пропагандирует употребление наркотиков и девиантное поведение. Проверяется контент в TikTok рэпера, его видео на YouTube, а также клип исполнителя на песню Раblо.

В середине апреля в отношении Моргенштерна было возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков. Отмечалось, что поводом для этого стали клипы артиста «Розовое вино – 2» и Family. После чего 3 июня суд оштрафовал артиста на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотических веществ.

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