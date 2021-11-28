Врачи назвали симптомы коронавируса у вакцинированных

Гражданам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, следует внимательно отнестись к двум симптомам COVID-19. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщает издание Express.

Так, журналисты изучили данные приложения ZOE COVID, отслеживающего частоту проявления признаков коронавируса.

«Если вы сделали прививку и начали часто чихать или кашлять без причин, вам следует остаться дома и пройти тест на COVID-19», — приводит «Газета.Ru» сообщение.

Уточняется, что именно эти симптомы наиболее часто обеспечивают передачу вируса. Также специалисты рекомендуют гражданам с осторожностью отнестись к потере вкуса и обоняния.

Ранее в этот день руководитель медицинской ассоциации Южно-Африканской Республики Анжелик Кутзе перечислила симптомы нового штамма COVID-19 «Омикрон». По словам специалиста, признаки нового штамма на начальном этапе отличаются от обычных симптомов коронавируса и кажутся более легкими.

Заболевание характеризуется повышенной утомляемостью и ощущением слабости. При этом такие свойственные COVID-19 симптомы, как потеря вкуса или обоняния, у заболевших новым штаммом встречаются редко.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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