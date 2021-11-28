Сильнейшее землетрясение стало причиной серьезных разрушений в Перу

В Перу произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5. В нескольких регионах страны серьезные разрушения. Спасатели проверяют завалы, о пострадавших не сообщается. По данным сейсмологов, эпицентр находился на глубине 131 км, передает телеканал «Известия». Несмотря на силу землетрясения, угрозу цунами не объявляли.

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