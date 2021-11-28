Украинский журналист выстрелил из гаубицы в сторону ополченцев в Донбассе

Украинский журналист Юрий Бутусов, не являющийся военнослужащим, совершил выстрел из гаубицы в сторону позиций ополченцев в Донбассе. Соответствующая видеозапись получила распространение в Сети.

При этом мужчина заявил, что выстрел он «посвящает» жертвам голодомора.

Как объяснил Бутусов позднее, данный поступок он совершил, желая «поздравить» соотечественников с трагической датой. По словам журналиста, выстрел был осуществлен в соответствии с действующими конвенциями.

«Видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. Ничего героического в этом видео нет, простое поздравление ко дню голодомора. Снят в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами», — приводит слова Бутусова в своем Telegram военный корреспондент Александр Коц.

Также журналист подчеркнул, что украинцы являются свободными людьми, которых никто не поставит на колени. При этом он не пояснил, как именно выполненный выстрел связан с украинской свободой.

25 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что армия Украины наступает в районе населенных пунктов Старомарьевка и Гранитное в Донбассе. По ее словам, ситуация вызывает «серьезную тревогу».

Представитель ведомства также подчеркивала, что силовым путем внутриукраинский кризис решить нельзя, конфликт можно преодолеть только переговорами.

Днем ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов указал на то, что Киев демонстрирует полную деградацию своей позиции по вопросу политического урегулирования в Донбассе.

Он подчеркнул, что украинская власть своими действиями переходит все разумные границы, продолжая обстрелы мирных жителей и объектов инфраструктуры Донбасса и одновременно бравируя в прессе применением запрещенных Минскими соглашениями и соглашением о перемирии боевых БПЛА.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.