Посол РФ оценил размещение военных Британии в ФРГ

Размещение военных Великобритании на территории Германии не будет способствовать снижению напряженности между НАТО и Россией. Об этом в воскресенье, 28 ноября, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

«К сожалению, это решение идет в русле политики [Запада] последних лет. НАТО увеличивает свое военное присутствие вдоль российских границ. Проводятся маневры в Черном и Балтийском морях, самолеты стратегической авиации, несущие ядерное оружие, пролетали в 20 км от российских территориальных вод, это опасно», — сказал Келин в эфире Times Radio.

Также Келин упомянул инцидент с участием британского корабля Defender, который в июне пытался зайти в территориальные воды РФ. Черноморский флот ВМФ совместно с пограничной службой ФСБ остановил нарушение российской госграницы.

Ранее в этот день глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что никто в Европе не хочет конфликта между Россией и НАТО, на Западе сделают всё возможное, чтобы избежать столкновения сторон.

При этом Сийярто отметил, что Венгрия как член НАТО должна выполнять ряд обязательств, при этом Будапешт намерен сделать всё возможное, чтобы избежать и предупредить конфликт между Россией и НАТО.

21 ноября заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил, что значительный рост активности НАТО чреват угрозами вооруженных конфликтов и инцидентов на границе России.

19 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет закрывать глаза на грубейшие провокации от стран НАТО и Евросоюза. Он отметил, что западные демократии не могут и не имеют право заявлять всем о своем превосходстве.

21 октября министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Североатлантический альянс продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости. По ее словам, Россия якобы постоянно нарушает воздушное пространство государств Прибалтики в Черном море.