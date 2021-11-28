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ООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населения

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Население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире. Соответствующие данные представлены в аналитической справке ООН «Демографические процессы».

Так, аналитики организации пришли к выводу, что к 2050 году население страны может снизиться до 35 млн человек.

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«Низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянное увеличение масштабов миграции являются основными причинами сокращения численности населения на Украине», — отмечается в документе.

По данным организации, около трети украинцев умирают
в возрасте до 65 лет. При этом более половины этих смертей можно было предотвратить.

Кроме того, по данным приблизительных подсчетов ООН, за пределами страны постоянно находится около 3 млн украинских
работников, и их численность, как ожидается, будет только расти.

«Высокий уровень бедности и сложности с трудоустройством и достойной оплатой усиливаются политическими, социальными и факторами безопасности, стимулирующими миграционных отток», — подчеркивают аналитики.

Отмечается, что почти половина украинских мигрантов занята в низкоквалифицированных видах деятельности, получив при этом на родине высокую квалификацию. Вместе с этим, примерно треть мигрантов — это граждане до 35 лет, сказано в справке.

Для решения демографической ситуации официальному Киеву необходимо, по мнению специалистов ООН, «инвестировать в человеческий капитал», в частности, благодаря «политическим мерам с особым акцентом на здравоохранение, образование, снижение уровня бедности, достойную оплату труда, социальную защиту и охрану окружающей среды».

Аналитики также подчеркнули необходимость в регулярной переписи населения, поскольку точные данные позволят властям сформировать бюджет для соответствующих реформ.

Последняя официальная перепись населения Украины прошла в 2001 году (48,2 млн человек).

23 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что «в любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах». По его словам, причиной этого может стать то, что «установив свой протекторат на Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения — до нищеты».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел данное заявление Патрушева «небезосновательным».

1 февраля 2020 года, сообщалось, что беженцы из Украины оказались на третьем месте по численности в Соединенных Штатах после выходцев из Конго и Мьянмы. Отмечалось, что число украинских беженцев в США — 4451 человек, что составляет 15% от общего количества беженцев в стране.

До этого, в ноябре 2019 года, киевский предприниматель Александр Меламуд поделился мнением, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции». Украину покидают специалисты и активные люди, отметил бизнесмен.

В феврале 2019 года стало известно, что Украина стала лидером по показателю миграции в Россию — с 2014 по 2017 год в РФ переехали 600 тыс. человек. В первую очередь рост миграции связан с вооруженным конфликтом в Донбассе.

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