Песков счел небезосновательными слова Патрушева о беженцах из Украины

Заявление секретаря Совбеза России Николая Патрушева о возможности возникновения в любой момент кризиса на Украине с миллионами беженцев имеет под собой основание. Об этом 24 ноября журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это — точка зрения руководителя Совбеза, который обладает очень широким комплексом информации, органа, который занимается анализом этой информации и моделированием различных сценариев развития. Вот он высказывает свою точку зрения, которая явно не является точкой зрения, которая ни на что не опирается. Это — аргументированная точка зрения», — сказал он.

Днем ранее Патрушев заявил, что «в любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах». По его словам, причиной этого может стать то, что «установив свой протекторат на Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения — до нищеты».

Ранее, 1 февраля 2020 года, сообщалось, что беженцы из Украины оказались на третьем месте по численности в Соединенных Штатах после выходцев из Конго и Мьянмы. Отмечалось, что число украинских беженцев в США — 4451 человек, что составляет 15% от общего количества беженцев в стране.

До этого, в ноябре 2019 года, киевский предприниматель Александр Меламуд поделился мнением, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции». Украину покидают специалисты и активные люди, отметил бизнесмен.

В феврале 2019 года стало известно, что Украина стала лидером по показателю миграции в Россию — с 2014 по 2017 год в РФ переехали 600 тыс. человек. В первую очередь рост миграции связан с вооруженным конфликтом в Донбассе.