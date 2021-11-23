Патрушев заявил о возможности появления миллионов беженцев из Украины

Появление миллионов беженцев из Украины возможно в любой момент. Об этом 23 ноября заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Установив свой протекторат на Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты. В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах», — сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

Ранее, 1 февраля 2020 года, сообщалось, что беженцы из Украины оказались на третьем месте по численности в Соединенных Штатах после выходцев из Конго и Мьянмы. Отмечалось, что число украинских беженцев в США — 4451 человек, что составляет 15% от общего количества беженцев в стране.

До этого, в ноябре 2019 года, киевский предприниматель Александр Меламуд поделился мнением, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции». Украину покидают специалисты и активные люди, отметил бизнесмен.

В феврале 2019 года стало известно, что Украина стала лидером по показателю миграции в Россию — с 2014 по 2017 год в РФ переехали 600 тыс. человек. В первую очередь рост миграции связан с вооруженным конфликтом в Донбассе.