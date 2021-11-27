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Турция и Канада запретили иностранцам въезд из стран Южной Африки

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Турция и Канада запретили въезд из стран Южной Африки. Ограничения связаны с новым штаммом коронавируса B.1.1.529, передает телеканал «Известия». Путешествия в Турцию запрещены из Ботсваны, ЮАР, Мозамбика, Намибии, Зимбабве. В черный список Канады попали еще Лесото и Эсватини. Те же канадцы, кто за последние две недели посещал страны Южной Африки, при возвращении на Родину обязаны будут сдать тест на коронавирусную инфекцию. Новые правила будут действовать до 31 января 2022 года. Ограничения на въезд анонсировали и в Бразилии. Республика закроет воздушные границы для шести стран Африки. Запрет начнет действовать в понедельник.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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