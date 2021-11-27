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Общество
СК попросил арестовать сотрудника Ростехнадзора после ЧП в Кузбассе

СК попросил арестовать сотрудника Ростехнадзора после ЧП в Кузбассе

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Следственный комитет РФ попросил арестовать сотрудника Ростехнадзора по делу о гибели людей в шахте «Листявяжная» в Кузбассе. Об этом 27 ноября сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

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Следователи просят арестовать на два месяца, до 26 января 2022 года, главного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всего обвинение предъявлено пятерым людям. Директору предприятия Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову и начальнику участка Сергею Герасименку было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов. Главным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Семыкину — по статье о халатности, по неосторожности повлекшей смерть двух и более лиц.

По информации СК РФ, газодинамическое явление с последующим задымлением вентиляционного штрека участка в шахте произошло из-за допущенных Махраковым и его подчиненными нарушений требований промышленной безопасности на производственных объектах. Винокуров и Семыкин, в свою очередь, ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на объекте.

27 ноября начальник Беловского территориального отдела Ростехнадзора, член комиссии по расследованию ЧП на шахте «Листвяжная» сообщил «Известиям», что причиной выброса метана и последовавшего задымления могла стать не неисправность оборудования, а резкий выброс метана. По его словам, информация о масштабных нарушениях с газом на шахте не соответствует действительности, инспекция шахты проводилась за шесть дней до трагедии. С момента проверки бур мог продвинуться на 60 м и попасть в залежи метана в угольном бассейне шахты.

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