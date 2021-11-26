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В Госдуме оценили продление действия QR-кодов для переболевших COVID-19

Депутат Огуль оценил продление действия QR-кодов для переболевших COVID-19
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль назвал правильным решение продлить до одного года действие QR-кодов для переболевших COVID-19.

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Депутат со ссылкой на данные Минздрава отметил, что повторно заболевают лишь 0,74% перенесших COVID-19. При этом предыдущее решение о действии в течение полугода сертификатов о вакцинации для переболевших было принято в период резкого подъема по приросту новых случаев.

«Я оцениваю это решение как медик — сейчас возможность продлить действие сертификатов появилась. Сразу после выздоровления у людей вырабатываются антитела — аналогичные тем, что появляются после вакцинации. Держатся в организме они у каждого по-разному. Но, как отмечают вирусологи, выдавать сертификаты по уровню антител неправильно», — указал Огуль в беседе с «Известиями» 26 ноября.

Вместе с тем он подчеркнул, что продление действия сертификатов на год не отменяет необходимость вакцинироваться. Вакцина по-прежнему остается самой надежной защитой от коронавируса, добавил парламентарий.

Ранее в этот день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что сертификат будет продлен до года автоматически для всех, кто перенес болезнь в течение последних 12 месяцев.

24 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила увеличить срок действия сертификата для переболевших с полугода до года. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу.

Идею продления срока действия сертификата назвал логичной академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский. По его словам, перенесенное заболевание можно приравнять к вакцинации.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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