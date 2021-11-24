Эпидемиолог оценил идею увеличить действие сертификата для перенесших COVID-19

Академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский в среду, 24 ноября, прокомментировал предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой об увеличении срока действия сертификата о вакцинации для переболевших COVID-19 с полугода до года.

«Это, конечно, логично, потому что после перенесенного заболевания получается, что у нас меньше период, так сказать, ожидаемого иммунитета, чем после вакцинации, что довольно странно. Как правило, можно приравнять перенесенное заболевание к вакцинации», — указал он.

Говоря о сроках ревакцинации переболевших COVID-19, Покровской отметил, что рекомендация в настоящий момент пока такая же — через полгода. Однако она может быть в будущем изменена, например, на срок четыре месяца или семь месяцев. В настоящее время этот вопрос изучается экспертами, подчеркнул он.

При этом эпидемиолог рекомендовал всем, в том числе и перенесшим заболевание и вакцинированным, продолжать носить маски и соблюдать эпидемиологические меры. Он отметил, что поведение коронавируса еще не до конца изучено и на данный момент такой вакцины, которая дает 100% защиту, нет.

«Поэтому лучше, конечно, еще подстраховаться — соблюдать дистанцию, носить маски», — заключил он.

Голикова выступила с предложением продлить действие сертификатов для тех, кто перенес COVID-19, с полугода до года ранее в этот же день на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Российский лидер, в свою очередь, поддержал данное предложение. Вице-премьер добавила, что после одобрения президентом соответствующего предложения в методические рекомендации Минздрава РФ будут внесены необходимые изменения.

Ранее в ноябре Минздрав РФ утвердил сроки действия QR-кодов для переболевших после прививки. В приказе министерства сказано, что после вакцинации QR-код действителен год, после болезни — полгода. При этом, в случае если у привитого выявляется коронавирус, его цифровой пропуск аннулируется, а после завершения болезни начинает действовать на полгода. Справку о вакцинации, перенесенной болезни или противопоказаниях граждане могут получить по запросу в больнице или в МФЦ. Электронная версия документа будет доступна на портале «Госуслуги».

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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