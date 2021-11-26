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Посетители катка на ВДНХ смогут застраховаться от травм

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Новые услуги и сервисы доступны в новом сезоне для посетителей катка на ВДНХ в Москве. Так, можно приобрести абонемент на посещение или застраховаться от несчастного случая. Об этом 26 ноября, в день открытия катка, сообщил руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

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«Среди новых сервисов сезона — абонемент на посещение и билеты с открытой датой, страхование от несчастного случая, скидки для организованных групп от 50 человек, специальные праздничные предложения для участников программы лояльности «Друзья ВДНХ» и возможность заказа музыкальных композиций», — сказал он агентству городских новостей «Москва».

Каток сможет работать при температуре до +10 градусов.

Для первых гостей катка организаторы подготовили праздничную шоу-программу, включающую выступления артистов и диджей-сеты. Также посетителей ожидали циркачи на ледовых ходулях и жонглеры на моноциклах, сообщается на сайте kp.ru.

Ледовая площадка будет открыта до конца февраля 2022 года.

Ранее в пятницу сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства установят в преддверии Нового года световую инсталляцию «Полярные медведи» у Ростокинского акведука на проспекте Мира в Москве.

Монтаж новогодней композиции «Полярные медведи» завершат на следующей неделе.

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