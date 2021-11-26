На ВДНХ рассказали об особенностях самого большого катка Москвы

Самый большой каток Москвы, который открылся на ВДНХ в пятницу, 26 ноября, сможет работать при температуре до плюс 10 градусов. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

«Площадь ледового покрытия — более 20,5 тыс. кв. м. Общий вес льда достигает 3,6 тыс. т, его заморозку обеспечивают 11 холодильных установок», — сказал он агентству городских новостей «Москва».

Гости смогут кататься по дорожкам от павильона «Центральный» до павильона «Земледелие», а также вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок».

Посетить каток можно в будни с 11:00 до 23:00, в выходные и праздники — с 10:00 до 23:00. Технический перерыв — с 15:00 до 17:00, пишет «Москва 24».

Посетителей катка ждут в новом сезоне экскурсии на коньках об истории и архитектуре выставки, а также спектакли, концерты, шоу и флеш-мобы на льду. 27 ноября в рамках проекта «Спортивные сезоны» откроется Клуб ВДНХ по фигурному катанию.

Ледовая площадка будет открыта до конца февраля 2022 года, передает НСН.

Накануне начальник столичной городской поисково-спасательной службы на водных объектах Владимир Волков сообщил, что безопасная толщина льда для катания на коньках по замерзшему водоему составляет не менее 7 см для одного человека и не менее 25 см в случае проведения массовых мероприятий.