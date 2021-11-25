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Спасатель назвал необходимую для массового катания на коньках толщину льда

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Безопасная толщина льда для катания на коньках по замерзшему водоему составляет не менее 7 см для одного человека и не менее 25 см в случае проведения массовых мероприятий. Об этом начальник столичной городской поисково-спасательной службы на водных объектах Владимир Волков сообщил в четверг, 25 ноября, на пресс-конференции «Москва-река. Ледяной период».

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«Безопасным считается лед, толщина которого не менее 7 см для одного человека, а для проведения массовых мероприятий и катания на коньках толщина льда должна быть не менее 25 см», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Волков добавил, что о пригодности водоема к катанию на коньках свидетельствует наличие специального знака.

Накануне стало известно, что в Реутове оборудуют девять катков к Новому году. Заливку льда начнут, когда на улице установится устойчивая минусовая температура, сообщает телеканал «360».

Днем ранее пресс-служба регионального правительства сообщила, что в Московской области проведут более 500 мероприятий в рамках программы «Зима в Подмосковье». Городские округа региона уже приступили к подготовке мест для зимних активностей.

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