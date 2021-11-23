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Свыше 500 мероприятий пройдет в Подмосковье грядущей зимой

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В Московской области проведут более 500 мероприятий в рамках программы «Зима в Подмосковье». Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщила пресс-служба регионального правительства.

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Городские округа региона уже приступили к подготовке мест для зимних активностей.

«Муниципалитеты готовы: это и катки, и тюбинговые трассы, и рыбалка, и курорты, и теплые зоны в парках», — заявила вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

Она отметила, что свой календарь мероприятий на всю зиму есть у каждого муниципалитета. Так, например, на прошлой неделе в Зарайске открылся единственный в стране музей-усадьба Достоевского «Даровое», а в музее «Новый Иерусалим» открылась выставка «Французский вкус князей Юсуповых». Помимо этого, 26 ноября в Серпуховском историко-художественном музее открывается выставка «Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России», пишет РИАМО.

С 6 по 8 января 2022 года возле музея «Новый Иерусалим» пройдет традиционная рождественская ярмарка «Азбука шедевра», где гости смогут купить всё к рождественскому столу, а также приобрести уникальные подарки.

Виртуозова также обратила внимание на другое важное мероприятие — фестиваль «Русский холодец», который состоится 5 февраля в Павловском Посаде. Помимо этого, в муниципалитетах будут работать катки, пишет RT.

Кроме того, в пресс-службе подмосковного минтранса сообщили, что более 120 автобусов «Мострансавто» с баннерами проекта «Зима в Подмосковье» выйдут на маршруты в городах региона до конца ноября. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», два брендированных автобуса уже начали курсировать на маршруте «Мострансавто» № 436 Дом правительства Московской области – Москва (м. «Тушинская»).

По словам губернатора региона Андрея Воробьева, ведется также подготовка очистной техники и инфраструктуры, пишет REGNUM.

Ранее в этот день сообщалось, что в подмосковной Балашихе начали украшать улицы, площади и скверы к Новому году. В микрорайонах города появятся свыше 100 объемных световых конструкций, тематических плакатов с символикой губернаторской программы «Зима в Подмосковье» и 5 км иллюминационных гирлянд.

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