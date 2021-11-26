Установку инсталляции «Полярные медведи» в Москве завершат на следующей неделе

Специалисты комплекса городского хозяйства установят в преддверии Нового года световую инсталляцию «Полярные медведи» у Ростокинского акведука на проспекте Мира. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы в пятницу, 26 ноября.

Световая инсталляция состоит из фигур медведей и елей, ее общая длина составляет более 300 м, пишет РИАМО. Конструкция новогодней композиции состоит из 25 элементов.

Монтаж новогодней композиции «Полярные медведи» завершат на следующей неделе.

«Сейчас проводятся работы по установке конструкции «Умка», она устанавливается в городе уже в четвертый раз. На этой локации, у Ростокинского акведука, — в третий раз. <... > Монтажные работы начались буквально два дня назад, а завершены будут на следующей неделе», — цитирует агентство городских новостей «Москва» представителя компании-подрядчика.

Впервые световая композиция появилась на проспекте в канун 2019 года. В 2020 году медведей перенесли в парк Горького, после чего местные жители попросили вернуть инсталляцию в Ростокино, передает RT.

Ранее, 18 ноября, стилист и экоактивист Сергей Зверев призвал покупать на Новый год искусственную елку вместо настоящей и рассказал о собственной. Он рассказал, что каждый год наряжает искусственную новогоднюю елку, которой уже около 50 лет.