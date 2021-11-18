Сергей Зверев призвал покупать искусственную елку на Новый год

Стилист и экоактивист Сергей Зверев призвал покупать на Новый год искусственную елку вместо настоящей и рассказал о собственной.

В беседе с «Радиоточкой НСН» в четверг, 18 ноября, Зверев рассказал, что каждый год наряжает искусственную новогоднюю елку, которой уже около 50 лет.

«Сейчас елку поставишь, и уже праздники начались. Моей елке уже, наверное, 50 лет. Она у меня с детства, мы ее только наряжаем, снимаем игрушки, опять наряжаем, опять снимаем игрушки. Вид у нее, будто она настоящая», — поделился Зверев.

Ранее 18 ноября стало известно, что новогодние представления для детей в Кремле отменили из-за ситуации с распространением COVID-19. Детей также не будут в этом году приглашать на Всероссийскую кремлевскую елку, которая обычно проходит в конце декабря.

Для них сделают запись спектакля, который затем покажут по ТВ и в Сети. Главным героем представления станет 12-летний сын лесника Сашка, который мечтает самостоятельно украсить новогоднюю елку в Кремле и добивается своей цели, с помощью друзей успешно преодолевая возникающие трудности.