Ученые обнаружили подавляющее коронавирус лекарственное растение

Американские ученые обнаружили лекарственное растение, которое может подавлять ряд вирусов, в том числе и коронавирус. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного на сайте bioRxiv.

Специалисты изучили экстракт однолетней полыни и пришли к выводу, что она может бороться с вирусами благодаря содержанию артемизинина.

Данное вещество применяется в том числе для лечения тропической малярии. Однако коронавирусную инфекцию нейтрализует другой компонент растения.

«Результаты показывают, что активный компонент в экстрактах, вероятно, не артемизинин, а какой-то другой или это комбинация компонентов, которые действуют синергетически, чтобы блокировать вирусную инфекцию после проникновения», — отметила руководитель исследования Памела Уэзерс.

Исследователи также отметили, что от COVID-19 оказались эффективными горячие водные экстракты полыни. В дальнейшем они планируют уточнить возможность разработки лекарства от инфекции с учетом указанных сведений.

28 мая ученые из немецкого Института молекулярной вирусологии медицинского центра университета Ульма сообщили, что сок черноплодной рябины способен подавить до 97% коронавируса в организме человека. Ослабить инфекции также способны зеленый чай и сок граната, это возможно за счет кислой среды и содержания 80% растительных полифенолов.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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