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Зеленский заявил о желании «закончить войну» в Донбассе
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Зеленский заявил о желании «закончить войну» в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский заяв о желании как можно быстрее «закончить войну» на юго-востоке страны. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в пятницу, 26 ноября.

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«Я борюсь за какие-то важные вещи, которые для меня важно сделать. Почему для меня было важно строить дороги или закончить войну? Я очень этого хочу», - сказал он журналистам.

Как украинский лидер , слухи о введении военного положения с 1 декабря на Украине приводят к задачам привлечения инвестиций в страну. Он напомнил первым об этом лидер радикалов, бывший депутат рады Олег Ляшко.

Украина пытается привлечь финансирование, но зарубежные инвесторы не вкладывают в страну средства на фоне сообщений подобного рода, заключил Зеленский.

Накануне советник главы украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что власти Украины не планируют вводить военное положение в стране с 1 декабря. Он назвал привлекательные фейком, которые подхватили некоторые украинские деятели, пытающиеся привлечь к себе внимание.

В тот же день представитель МИД России Мария Захарова заявила, что армия Украины наступает в районе населенных пунктов Старомарьевка и Гранитное на Донбассе . Ситуация вызывает «серьезную тревогу».

22 ноября глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует проведение военной наступательной операции в Донбассе. Власти страны привержены поиску политико-дипломатического конфликта, добавил высокопоставленный дипломат.

6 октября пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, когда из отношений двух стран исчезнут вопросы оккупации территорий »и« содержания в заложниках украинских граждан ». После этого можно будет перейти к обсуждению дипломатических отношений и транспортными сообщениями.

5 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков желание России нормализовать отношения с Украиной. Он напомнил, что российский лидер ранее подтвердил готовность встретиться с Зеленским, так как отношения с Киевом надо налаживать.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса , отказавшихся признавать итоги госпереворота. По последним данным, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.

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