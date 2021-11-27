Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Наврузов по очкам победил Орлова на турнире РЕН ТВ
Наука
Космонавты РФ перешли в новый модуль на МКС
Спорт
Камила Валиева побила мировой рекорд в короткой программе на Гран-при в Сочи
Страна
Дорожные работы возле Нагорного парка завершаются во Владивостоке
Мир
Четверо погибли в результате обстрела школьного автобуса в Косово
Общество
Очередь за билетами на «Щелкунчика» выстроилась у касс Большого театра
Мир
США ограничат авиасообщение с восемью африканскими странами
Мир
Зеленский обвинил журналистов в отсутствии личной жизни
Спорт
Кузьмин нокаутировал бразильца Адиэла на турнире РЕН ТВ
Общество
Погоня в центре Москвы закончилась задержанием водителя

Он же памятник: в Луксоре открыли для туристов Аллею сфинксов

Соединяющая два храма дорога имела ритуальное значение
0
Слайдами
Списком
На весь экран
В Луксоре после реконструкции открыли древнюю Аллею сфинксов
Фото: Getty Images/Islam Safwat
В египетском Луксоре после реставрации открылась для посещения Аллея сфинксов, соединяющая храм Амона-Ра с Карнакским комплексом на правом берегу Нила. Подробности — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
В Луксоре после реконструкции открыли древнюю Аллею сфинксов
Фото: Getty Images/Islam Safwat
Аллея была проложена во время правления фараона Рамсеса II (1303–1213 гг. до н. э.)
На весь экран
В Луксоре после реконструкции открыли древнюю Аллею сфинксов
Фото: Getty Images/Islam Safwat
Дорога шириной 7 м и протяженностью почти 3 км использовалась для ритуальных процессий во время праздника Опет, ритуального брака бога Амона и богини Мут
На весь экран
В Луксоре после реконструкции открыли древнюю Аллею сфинксов
Фото: Getty Images/Islam Safwat
Церемония открытия Аллеи сфинксов сопровождалась праздничной иллюминацией и транслировалась по национальному телевидению
На весь экран
В Луксоре после реконструкции открыли древнюю Аллею сфинксов
Фото: Getty Images/Islam Safwat
Строительство храмового комплекса в Луксоре началось во времена XII династии (XX—XVIII вв. до н. э.)
На весь экран
В Луксоре после реконструкции открыли древнюю Аллею сфинксов
Фото: Getty Images/Islam Safwat
В концерте по случаю церемонии открытия выступили ведущие египетские артисты
На весь экран
В Луксоре после реконструкции открыли древнюю Аллею сфинксов
Фото: Getty Images/Islam Safwat
Перед зрителями предстала красочная реконструкция ритуального шествия жрецов
На весь экран
В Луксоре после реконструкции открыли древнюю Аллею сфинксов
Фото: Getty Images/Islam Safwat
Аллея получила свое название благодаря установленным вдоль нее статуям, напоминающим знаменитого Сфинкса в Гизе
На весь экран
В Луксоре после реконструкции открыли древнюю Аллею сфинксов
Фото: Getty Images/Islam Safwat
Власти Египта надеются, что открытие Аллеи позволит увеличить турпоток в страну
На весь экран
В Луксоре после реконструкции открыли древнюю Аллею сфинксов
Фото: Getty Images/Islam Safwat
В церемонии приняли участие президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси и министр туризма и древностей Халед эль-Энани
На весь экран
В Луксоре после реконструкции открыли древнюю Аллею сфинксов
Фото: Getty Images/Islam Safwat
На стенах храма в начале XIII века до н.э. была записана восхваляющая деяния фараона «Поэма Пентаура»
На весь экран
В Луксоре после реконструкции открыли древнюю Аллею сфинксов
Фото: Getty Images/Islam Safwat
Церемония завершилась праздничным салютом
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021