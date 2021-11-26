Новый вывозной рейс из Белоруссии в Ирак запланирован на 27 ноября

Очередной вывозной рейс Iraqi Airways из Белоруссии в Эрбиль запланирован на вечер 27 ноября. Эта информация 26 ноября размещена на онлайн-табло вылета и прилета на сайте национального аэропорта «Минск».

Ранее в тот же день из Минска в Эрбиль вылетел второй самолет с иракскими мигрантами.

За день до этого пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил об отмене рейса из-за невыполнения европейской стороной договоренностей с иракской авиакомпанией.

22 ноября из Минска на родину вылетели 118 мигрантов.

18 ноября сообщалось, что вывозным рейсом компании Iraqi Airways по маршруту Минск–Багдад Белоруссию добровольно покинула первая группа граждан Ирака, которые до этого пытались попасть в ЕС через белорусско-польскую границу.

По имеющейся информации, желание вернуться на родину выразило порядка 300 человек.

16 ноября МИД Ирака заявил, что зарегистрировал 170 заявок от желающих вернуться на родину граждан, находящихся на границе. По словам представителя ведомства Ахмада ас-Саххафа, для осуществления вывозного рейса дипломаты координируются с руководством аэропорта Минска.

Кризис на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.