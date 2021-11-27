Рожденные трижды: когда десантники были без парашютов

В непростой судьбе российской морской пехоты как в капле воды отразилась вся история нашей армии. Родившись в эпоху Петра, она верой и правдой служила Отечеству, совершив множество подвигов. Дважды в реформаторском порыве ее полностью расформировали, но жизнь доказывала ее необходимость. Потому что «где морская пехота, там победа!». 27 ноября, в день рождения морской пехоты, «Известия» вспоминают героическую историю «черных беретов».

«Небываемое бывает»

Прямым и ближайшим предком русской морской пехоты можно считать Морской регимент — воинское формирование, сыгравшее в 1696 году ключевую роль во время второго Азовского похода Петра Первого. На его создание юного царя подвигла неудача первой экспедиции, в ходе которой сухопутная армия так и не смогла помешать туркам доставлять с моря в осажденный Азов подкрепления и припасы. Петр приказал срочно строить в Воронеже корабли, но и сам государь, и его окружение понимали, что построить суда еще не означает получить боеспособный флот — воюют не корабли, а люди. Подготовить же за короткое время грамотные экипажи в эпоху парусного флота было невозможно. Поэтому строили в основном гребные галеры и брандеры, способные не столько победить, сколько отогнать врага.

Фото: arsenal-info.ru Гребной флот царя Петра во время второго Азовского похода. 1696 год

Для использования в качестве десанта из солдат Лефортова, Семеновского и Преображенского полков (тогда они еще именовались 1-м и 3-м Московскими выборными полками) был сформирован специальный сводный полк, получивший название Морского регимента. Он состоял из 4119 солдат, которых по числу кораблей разделили на 28 рот. Третьей ротой, в которую вошли 172 Преображенских бомбардира и солдата, размещенные на галере «Принципиум», командовал сам царь под именем капитана Петра Алексеева. Возглавил же Морской регимент генерал Франц Лефорт, получивший по случаю еще и чин адмирала. Присуждение этого звания вызвало немало шуток, ибо первый русский адмирал родился в Швейцарии — единственной европейской стране, не имеющей выхода к морю.

«Морские» солдаты отлично справились — Азов был взят. На параде в Москве Морской регимент в парадной форме торжественно прошествовал под Триумфальной аркой, после чего щедро награжденные бойцы разошлись по своим сухопутным полкам. Но когда через десять лет Петру пришлось столкнуться с гораздо более мощным шведским флотом, азовский опыт очень пригодился.

Россия не имела на Балтике не только флота, но и возможности его построить — новые подданные не горели желанием помогать московскому царю, а своих городов и умеющих строить корабли людей не было. Собственно, это было одним из главных мотивов, которые подвигли Петра строить новый город-порт на Финском заливе, а предшествовали его основанию следующее событие, имевшее непосредственное отношение и к появлению морской пехоты.

Фото: arsenal-info.ru Абордаж русскими гвардейцами шведских галиота «Гедан» и шнявы «Астрильд» в устье Невы 7 мая 1703 года. Копия Л.Д. Блинова, 1890 год, с картины художника А.П. Боголюбова, 1865 год

В начале мая 1703 года в устье Невы русские разведчики обнаружили шведский 10-пушечный галиот «Гедан» и 8-пушечную шняву «Астрильд». Царь решил атаковать их двумя отрядами, один из которых возглавил сам, а другой поручил А.Д. Меншикову, «понеже иных на море знающих никого не было». Не обращая внимания на огонь противника, солдаты Преображенского и Семеновского полков смогли подойти к кораблям и взять их на абордаж. Из 77 шведских офицеров, солдат и матросов 58 погибли, 19 попали в плен. В память об этой славной победе была выпущена золотая медаль с надписью «Небываемое бывает», а рядом с местом боя буквально через несколько дней был основан город, получивший имя св. Петра.

Морской полк и кони Клодта

В начале осени следующего 1704 года Петр I составил «Предложение о начинающемся флоте на Ост-зее» (то есть на Балтийском море), в котором, в частности, говорилось:

Автор цитаты «Надлежит учинить полки морских солдат (числом по флоту смотря) и разделить оных по капитанам вечно, к которым надлежит капралов и сержантов взять из старых солдат ради лучшего обучения строя и порядков».

Командовавший на Балтике вице-адмирал К.И. Крюйс предложил посадить на каждый корабль по 300 солдат, а на галеру — по 120 с «каподискалой» (по-итальянски capo di scala — «начальник абордажа») во главе, а сам Петр I предлагал создать не множество разных команд, а единый морской полк. Понятно, что мнение царя перевесило.

Фото: Общественное достояние Петр I в форме одежды офицера лейб-гвардии Преображенского полка

Формирование нового полка царь поручил генерал-адмиралу Ф.А. Головину, который в письме от 27 ноября 1705 года дал соответствующее распоряжение вице-адмиралу Крюйсу:

Автор цитаты «Мне надлежит по указу Его Величества один морской полк иметь, и тако тебя прошу изволь сие сочинить, дабы состоял в 1200 солдатах, и что к тому принадлежит, како в ружье и в прочем, изволь ко мне отписать и прочих потребно не оставить; и сколько всех числом есть или великая сочиниласъ убавка, то потщимся рекрутов сыскать».

Именно поэтому 27 (16 по старому стилю) ноября считается днем рождения регулярной морской пехоты России.

Флот увеличивался, вместе с ним менялась и структура морской пехоты. Рамки полка стали ей тесны, и в 1712 году было сформировано четыре батальона в соответствии с количеством эскадр. Именовались они Галерный батальон (296 бойцов), батальон Вице-адмирала (660), Адмирала (660) и Контр-адмирала (652). Шефом последнего батальона стал сам Петр I, поэтому эту часть называли «Его Царского Величества собственной». В состав этих батальонов вошли и солдаты, переведенные из Азовской флотилии, которую после неудачного Прутского похода пришлось расформировать. Часть из них поселили в слободе за рекой Фонтанкой. В 1715 году морские солдаты под руководством своего командира майора Михаила Аничкова построили через Фонтанку деревянный мост, названный Аничковым. Сейчас на этом месте уже совсем другой мост со знаменитыми статуями Клодта, а название сохранилось.

Славный путь

Морские пехотинцы активно участвовали во всех сражениях Северной войны как на воде, так и на суше. Особенно отличились они при Гангуте. Десантные операции против Швеции приобрели такой масштаб, что своими силами морские батальоны справиться, конечно, уже не могли, но они шли в авангарде сухопутных сил. К концу Северной войны Петр признал, что выбранная им структура не идеальна — батальонное деление упразднили, а за каждым кораблем была закреплена отдельная солдатская команда, численность которой зависела от размера судна. Лишь к галерной эскадре, которая чаще всего использовалась для десантных операций, по-прежнему был приписан отдельный Галерный батальон. Впрочем, в 1762 году батальонная система была возвращена.

Во второй половине XVIII столетия Россия вела активную внешнюю политику, а в такой ситуации морская пехота всегда на виду. Морские солдаты Балтийского флота отлично зарекомендовали себя в Семилетней войне и Архипелагской экспедиции под командованием генерал-аншефа Алексея Орлова. Многие герои этого похода позже сложили головы в неудачном Роченсальмском сражении, но не опозорили чести русского флага. Под Измаилом три из девяти наступавших на крепость штурмовых колонн были составлены из личного состава морских батальонов и приморских гренадерских полков. В 1799 году пехотинцы Черноморского флота покрыли себя славой во время Средиземноморского похода под командованием адмирала Федора Ушакова. Три батальона морской пехоты были главной ударной десантной силой при освобождении Ионических островов.

Фото: histrf.ru Гангутское сражение 27 июля 1714 года. Гравюра «Баталия при Гангуте» художника Алексея Зубова, 1717 год, центральный фрагмент

В 1803 году в ходе очередной реформы морские пехотинцы были сведены в четыре полка. Два стояли в Кронштадте, по одному — в Ревеле и Севастополе. Отдельный Каспийский батальон был расквартирован в Астрахани. В 1810 году, как дань уважения подвигам морских пехотинцев, был создан Лейб-гвардейский флотский экипаж — элитное подразделение личной охраны императора, солдаты которого сопровождали монарха во время путешествий по воде. Считается, что формирование этой части связано с Наполеоном Бонапартом. Во время переговоров в Тильзите, которые проходили в павильоне посреди реки Неман, французского императора на лодках доставлял его гвардейский морской экипаж, а у Александра такого не было. По возвращении русский император распорядился создать аналогичное подразделение.

Когда война с Францией стала неизбежной, Морские полки были сведены в две бригады, которые вошли в состав действующей сухопутной армии. Воевал и Гвардейский экипаж — в критический момент Бородинского сражения после ранения князя Багратиона лейб-гвардейцы и бомбардирская команда Гвардейского флотского экипажа с двумя орудиями несколько часов отражали мощные атаки неприятеля и вели дуэль с французскими артиллеристами . Оба командира флотских орудий получили ранения.

За бои при Бородино многие моряки-гвардейцы были награждены орденами, а шесть матросов получили знаки отличия Военного ордена Святого Георгия. Кроме того, все нижние чины получили от императора по 5 рублей, а офицеры — треть годового жалованья. На Бородинском поле в память о моряках-гвардейцах установлен памятник. Отличились лейб-гвардейцы и в сражении при Кульме, за что получили Георгиевское знамя с надписью «За оказанные подвиги в сражении 17 августа 1813 г. при Кульме». Это была первая георгиевская коллективная награда российского флота.

Несмотря на славу, которую снискали морские солдаты, и очевидную пользу, которую они принесли Отчизне, в ходе очередной военной реформы было решено от морской пехоты отказаться. В 1833 году четыре Морских полка вошли в состав соответственно Невского, Софийского, Калужского и Либавского пехотных полков, которые для сохранения памяти о славной боевой истории стали именоваться морскими. Впрочем, довольно быстро это слово из официального названия полков исчезло. В знаменитой Севастопольской страде и в Балканских компаниях русской армии пришлось обходились без морских пехотинцев. В 1911 году Главный морской штаб вышел с предложением восстановить части морской пехоты. Инициатива была одобрена, но мировая война, а потом революция помешали сделать это.

«Черная смерть»

Второе рождение морской пехоты состоялось 25 апреля 1940 года, сразу по окончании «зимней» войны с Финляндией. Опыт показал, что для использования в качестве десанта флоту лучше иметь свои части, нежели обращаться к сухопутным силам, — это логичнее в плане коммуникаций и упрощает совместные действия. Кроме того, десантные части должны обладать специфическими навыками, которые у пехотинцев могут отсутствовать. Именно поэтому приказом наркома ВМФ Николая Кузнецова приданная годом ранее флоту отдельная специальная стрелковая бригада была преобразована в 1-ю особую бригаду морской пехоты Краснознаменного Балтийского флота. До войны появились также две роты морпехов в составах Дунайской и Пинской военных флотилий.

В годы Великой Отечественной войны численность морской пехоты выросла до 100 тыс. человек, хотя далеко не все они подходят под современное понятие об этом роде войск. Морской пехотой называли не только специальные части, созданные для участия в десантных операциях, но и отряды моряков, которые сошли с кораблей для защиты своих баз, как это было при обороне Ленинграда, Одессы, Севастополя или Мурманска. Проще говоря, морпехами во время войны называли всех, кто носил под гимнастеркой тельняшку.

Рожденные трижды Десант морской пехоты Черноморского флота высаживается на берег во время Великой Отечественной войны Фото: РИА Новости/Александр Бродский

Всего было сформировано 19 бригад, 13 отдельных полков и свыше 70 отдельных батальонов морской пехоты. Сражались они отчаянно, о чем свидетельствуют награды: пять бригад и два батальона морской пехоты были преобразованы в гвардейские, девять бригад и шесть батальонов награждены орденами, многим частям присвоены почетные наименования. Десятки тысяч морских пехотинцев награждены орденами и медалями, более 150 человек удостоены звания Героя Советского Союза (в том числе старший лейтенант Виктор Леонов — дважды), а трое стали полными кавалерами ордена Славы.

Кстати, легендарный командующий ВДВ Василий Маргелов в 1941–1942 годах возглавлял 1-й особый лыжный полк моряков Балтийского флота. Отправляя «сухопутного» офицера к «братишкам», командование опасалось, что могут возникнуть проблемы, но Маргелову удалось заслужить уважение балтийцев. Они даже обращались к нему не «товарищ майор», а «товарищ капитан 3-го ранга». Позже, когда генерал Маргелов возглавит ВДВ, он добьется того, что обязательной частью формы десантников станет тельняшка, только с голубыми полосами — чтобы подчеркнуть связь с небом.

После окончания войны и массовой демобилизации в составе ВМФ СССР осталось 6 бригад, 2 полка и 10 отдельных батальонов морской пехоты. В Выборге открылось специальное училище, готовившее офицеров для морской пехоты. Но в середине 1950-х было принято решение о полном расформировании этих частей и ликвидации морской пехоты как отдельного рода войск. Отчасти это решение было связано с борьбой в руководстве страны и желанием Н.С. Хрущева сосредоточить командование элитными частями в одних руках, не последнюю роль сыграли сложные отношения между маршалом Г.К. Жуковым и адмиралом Н.Г. Кузнецовым.

Рожденные трижды Военнослужащий почетного караула на торжественной церемонии открытия памятника основателю современных Воздушно-десантных войск, командующему, Герою Советского Союза, генералу армии Василию Филипповичу Маргелову Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Всесильному «маршалу Победы» удалось продавить в ЦК партии свою идею, что роль флота в новых условиях постепенно снижается, а десантные операции в будущем будут осуществляться силами мотострелковых подразделений и созданных после войны частей ВДВ (подчиненных сухопутному командованию). Все входившие в состав ВМФ бригады были переформированы и введены в состав сухопутных сил, а Выборгское училище морской пехоты 15 ноября 1956 года было закрыто.

Потребовалось семь лет, чтобы осознать ошибочность принятого решения. Толчком к этому стало несчастье, случившееся на Каспийском море. На учениях отрабатывалась высадка десанта с моря в сложных погодных условиях, а кончилось всё гибелью неподготовленных пехотинцев. После этого министр обороны СССР маршал Р.Я. Малиновский приказал восстановить части морской пехоты — это было ее третье рождение. Первый полк появился согласно приказу от 7 июня 1963 года. Теперь уже десантные части выступили «донором», отсюда схожесть структуры, методики подготовки, вооружения, отчасти даже формы — например, характерные береты. Кстати, именно в 1960-е появилась и знаменитая черная форма. Отчасти это была дань уважения к цветам мундиров Гвардейского флотского экипажа, отчасти — черным бушлатам морпехов Второй мировой.