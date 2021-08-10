Балтике — «трешка»: калининградские морпехи получат БМП-3Ф

Береговой защите Калининграда придадут огневую мощь и маневр. Уже в этом году бригада морской пехоты Балтийского флота начнет получать первые боевые машины пехоты БМП-3Ф, сообщили в Минобороны. Эта техника с повышенной плавучестью может эффективно использоваться не только при десантных операциях, но и для обороны побережья. В частности, мощный комплекс вооружения «трешки» позволяет наносить серьезный урон морским силам противника и даже топить десантные корабли. Появление БМП-3 ощутимо усилит защиту российского балтийского эксклава, отмечают эксперты.

Бронирована и опасна

Боевые машины пехоты БМП-3Ф поступят в 336-ю отдельную Белостокскую бригаду морской пехоты Балтфлота до конца года, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. В ближайшее время перевооружение начнет один из батальонов соединения. После этого бригада получит полноценный ударный кулак, эффективный как при высадке на необорудованное побережье, так и для обороны калининградского региона . В настоящее время балтийские «черные береты» уже проходят подготовку на «трешках».

Балтике Боевая машина пехоты БМП-3Ф Фото: ТАСС/Ладислав Карпов

БМП-3Ф — модификация самой современной российской боевой машины БМП-3, разработанная специально для Военно-морского флота. Базовая версия создавалась с учетом способности машины преодолевать небольшие реки. Морской же вариант отличается повышенной плавучестью. Флотская БМП-3 может не только двигаться по морской глади, но даже вести прицельный огонь при волнении до двух баллов. Машина способна непрерывно находиться на воде до семи часов. Скорость по шоссе до 70 км/ч, на плаву — 10 км/ч.

Огневая мощь «трешки» делает ее сопоставимой с легкими танками : 100-мм пушка 2А40, она же пусковая установка ПТУР, 30-мм автоматическая пушка 2А42, а также три 7,62-миллиметровых пулемета: два курсовых и один спаренный с орудием.

Балтике Боевая машина пехоты БМП-3Ф Фото: Рособоронэкспорт

С 1990-х годов соединения морской пехоты практически не имели тяжелого вооружения, а из бронетехники в их распоряжении были только оснащенные пулеметами бронетранспортеры БТР-80. Сегодня в парке 336-й отдельной бригады МП стоят более современные БТР-82А, вооруженные 30-мм автоматической пушкой. Однако у этих машин относительно слабое бронирование, что затрудняет использование таких подразделений в первом эшелоне.

Защищенный эксклав

В последние годы бригады МП начали получать тяжелую технику и системы вооружения . В их составе формируются танковые батальоны и самоходные артиллерийские дивизионы. Вслед за этим встал вопрос и о том, чтобы пересадить самих морпехов на более тяжелые боевые машины. На сегодняшний день БМП-3 — самое защищенное транспортное средство из всех имеющихся в сухопутных войсках, ВДВ и морской пехоте. Его лобовая броня выдерживает попадание 30-мм снаряда , а боковая защищает десант от пуль и осколков.

Новые БМП могут применяться как машины десанта первой волны, рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

— Они обладают более мощной по сравнению с другими бронемашинами 100-мм пушкой, автоматической 30-мм пушкой, несколькими пулеметами. Находясь в первом эшелоне, «трешки» способны эффективно уничтожать десантные корабли противника, тем самым обеспечивая более крепкую оборону. А при высадке десанта с такой техники значительно уменьшаются потери , — пояснил эксперт.

С учетом усиления системы обороны Калининградской области, которое наблюдается в последние годы, имеющиеся там силы смогут эффективно отразить возможную агрессию, отметил Дмитрий Болтенков.

Балтике Боевая машина пехоты БМП-3Ф Фото: Рособоронэкспорт

— Калининградская область и Крым — это две болевые точки в отношениях с Североатлантическим альянсом , — заметил он. — Калининградский эксклав становится темой для разного рода дискуссий европейских политиков о том, чтобы забрать эту часть территории у России. Соответственно, необходимо постоянно усиливать возможности дислоцированных там войск. Перевооружение подразделений морской пехоты на БМП-3Ф — один из таких шагов.

336-я отдельная гвардейская Белостокская бригада морской пехоты, расположенная в Балтийске

, — один из важнейших элементов обороны калининградского эксклава. Соединение ведет свою историю от сформированного в 1942 году 347-го стрелкового полка, боевой путь которого начался под Сталинградом и завершился на Эльбе. За освобождение Орла часть была переименована в 1943 году в 336-й гвардейский стрелковый полк. В 1963 году он был передан в состав Балтийского флота и преобразован в 336-й отдельный полк МП. Воинская часть стала первой в воссозданной тогда морской пехоте ВМФ СССР. В 1979 году полк был переформирован в 336-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты.

Последние годы Минобороны активно развивает систему обороны Калининградской области. Помимо морской пехоты, в регионе расположены части сухопутных войск, сведенные в 11-й армейский корпус (АК) . До нынешнего года в него входили отдельные мотострелковые бригады и полк. В этом году на базе бригады сформирована 18-я гвардейская мотострелковая дивизия. Она включает в себя три мотострелковых полка, один танковый, а также подразделения боевого и тылового обеспечения. Дивизия оснащена новейшей боевой техникой — в частности, танками Т-72Б3М с усиленной защитой.

Кроме общевойсковых частей в распоряжении командира 11-го (АК) также имеется 152-я гвардейская ракетная бригада, в 2018 году получившая оперативно-тактические комплексы «Искандер». Корпусная артиллерия представлена 244-й артиллерийской бригадой. В прошлом году она была перевооружена со 122-мм «Градов» на 300-мм реактивные системы залпового огня «Смерч». Дальность стрельбы этих комплексов превышает 100 км.